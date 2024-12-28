Реестр недвижимости после кибератаки до сих пор не работает: возможно ли продать квартиру и могут ли тайно переоформить жилье на мошенников

В Украине в результате кибератаки не работает, в том числе, реестр недвижимости. При этом эксперты, а также представители Минюста заявляют, что хакеры не получили доступа к данным украинцев и не могут изменить информацию о праве собственности на недвижимость.

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Депутат Игорь Фрис, возглавляющий парламентскую рабочую группу, занимающуюся последствиями кибератаки, уверяет, что все данные сохранены, сообщает BBC. Накануне состоялось первое заседание рабочей группы, где правоохранители и Минюст заверили депутатов, что утечка данных не состоялась. Там планируется наработать изменения, как защитить данные украинцев в будущем.

"Никаких изменений, модификаций, уничтожения информации не произошло. Есть базы данных, архивы, которые позволяют восстановить информацию", - рассказал Игорь Фрис после заседания рабочей группы. По его словам, во время атаки сломали саму архитектуру реестров, доступ к ним, взаимодействие между ними.

"Когда, например, необходимо получить информацию из реестров для проведения конкурсных процедур, когда налоговая запрашивает сведения из реестров юридических лиц – вот это сейчас это сделать невозможно. Но сама информация сохранена", - говорит депутат.

Что касается защиты имущества украинцев, то в Минюсте говорят, что пока невозможно ни получить данные, ни внести изменения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Поэтому злоупотреблений быть не может. "Все действия в реестре автоматически фиксируются: кто, когда и какое регистрационное действие совершил. Так что разговоры о риске незаконного завладения имуществом из-за ограниченного доступа к реестру — манипуляция", – отмечают в Минюсте.

Уже более недели нотариусы не имеют доступа к Государственному реестру прав на недвижимое имущество (ДРРП), Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), бланков, доверенностей, а также еще до многих реестров.

С момента атаки нотариусы в Украине не смогли провести ни одного соглашения по купле\продаже недвижимости. Ни один реестр не возобновил свою работу. Есть только ограниченный перечень нотариальных действий, которые могут предоставлять нотариусы в условиях отсутствия доступа к реестрам: удостоверять завещания, доверенности, удостоверять подлинность подписей, заверить верность копий.

"Потом, когда возобновят доступ, мы должны внести все это в реестры", - объясняет Наталья Козаева, частный нотариус, член Совета Нотариальной палаты Украины. Теперь нельзя: зарегистрировать бизнес, общественную организацию, изменить регистрацию места жительства; получить данные из Государственного земельного кадастра, содержащие информацию из государственного реестра прав на недвижимое имущество.

"Просьба ко всем: не рождайте панику, не пытайтесь достучаться до реестров, не стучитесь в ЦНАПы, не бегайте к нотариусам и регистраторам", - говорит Наталья Ткачук, руководитель Владимирецкого ЦНАПа в Ровенской области в комментарии volodymyrets.city.

Напомним: вечером 19 декабря в Минюсте заявили о самой масштабной вражеской кибератаке на госреестры за последнее время. Целью россиян было нарушение работы критически важной инфраструктуры Украины.

За кибератакой, скорее всего, стоят хакеры, связанные с разведкой ГРУ РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В министерстве надеются, что восстановление начнется уже с 23 декабря с наследственных реестров. А в ближайшие две недели будет возобновлено полное функционирование госреестров.

– О том, какие услуги не доступны украинцам из-за хакерской атаки РФ, читайте в нашем материале по ссылке.

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