В Украине остановили регистрацию авто: полный список недоступных услуг из-за масштабной кибератаки

После массовой российской кибератаки на государственные регистры Украины Министерство внутренних дел приостановило предоставление некоторых услуг с транспортными средствами. В частности, украинцы временно не смогут продать, подарить или оформить авто в лизинг.

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Как сообщили в Сервисном центре МВД, когда услуги снова станут доступными, остается неизвестным. В частности , граждане не смогут получить регистрационные услуги, связанные с изменением владельца :

по договору купли-продажи , заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе и через Дію;

, заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе и через Дію; по договору дарения, мены, по наследству ;

; по договору лизинга, биржевой сделке ;

; выбраковка.

IT-специалисты компетентных служб уже работают над устранением проблемы и восстановлением работы реестра и, как только он заработает, предоставление услуг возобновится. Между тем, остаются доступными следующие функции :

первая регистрация транспортных средств (новых и ввозимых из-за границы);

установление ГБО;

замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков;

экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);

замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства;

назначение должного пользователя.

Ранее министерша юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что хакерская атака была направлена против реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции Украины. В первую очередь будут восстановлены:

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей;

Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременения.

По ее словам, возобновление реестров начнется с 23 декабря с наследственных реестров. А в ближайшие две недели будет восстановлено полное функционирование госреестров.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за остановки работы госреестров в приложении и на портале Дія временно недоступны 25 услуг, включая бронирование сотрудников от мобилизации. Также пока невозможно оформить некоторые виды соцпомощи, перерегистрировать авто и т.д.

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