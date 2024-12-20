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В Украине остановили регистрацию авто: полный список недоступных услуг из-за масштабной кибератаки

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
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МВС отключило некоторые услуги по регистрации авто

После массовой российской кибератаки на государственные регистры Украины Министерство внутренних дел приостановило предоставление некоторых услуг с транспортными средствами. В частности, украинцы временно не смогут продать, подарить или оформить авто в лизинг.

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Как сообщили в Сервисном центре МВД, когда услуги снова станут доступными, остается неизвестным. В частности , граждане не смогут получить регистрационные услуги, связанные с изменением владельца :

  • по договору купли-продажи, заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе и через Дію;
  • по договору дарения, мены, по наследству;
  • по договору лизинга, биржевой сделке;
  • выбраковка.

IT-специалисты компетентных служб уже работают над устранением проблемы и восстановлением работы реестра и, как только он заработает, предоставление услуг возобновится. Между тем, остаются доступными следующие функции :

  • первая регистрация транспортных средств (новых и ввозимых из-за границы);
  • установление ГБО;
  • замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков;
  • экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);
  • замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства;
  • назначение должного пользователя.

Ранее министерша юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что хакерская атака была направлена против реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции Украины. В первую очередь будут восстановлены:

  • Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;
  • Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей;
  • Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременения.

По ее словам, возобновление реестров начнется с 23 декабря с наследственных реестров. А в ближайшие две недели будет восстановлено полное функционирование госреестров.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за остановки работы госреестров в приложении и на портале Дія временно недоступны 25 услуг, включая бронирование сотрудников от мобилизации. Также пока невозможно оформить некоторые виды соцпомощи, перерегистрировать авто и т.д.

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