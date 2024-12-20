В Минюсте рассказали, когда возобновят работу реестров и почему не работал Резерв+

Украинские госреестры, функционирование которых было приостановлено после хакерской атаки России, начнут постепенно восстанавливать работу с понедельника, 23 декабря, процесс продлиться около двух недель. Данные украинцев в безопасности, риска их утечки или потери нет, ведь реестры по сути находятся на "карантине", проводятся дополнительные проверки. Именно поэтому 19 декабря временно не работал и Резерв+ – для него не фиксировалось угроз, но защиту нужно было усилить.

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Об этом заявила министр юстиции Украины Ольга Стефанишина на брифинге 20 декабря. "Восстановление реестров уже начнется с понедельника с наследственных реестров, в ближайшие две недели будем пытаться восстановить полное функционирование государственных реестров. Самое главное: угрозы потери данных нет, все реестры будут восстановлены. Прошу граждан проявить определенное терпение. Все граждане, требующие дополнительной информации... могут обратиться на горячую линию в центры безвозмездной правовой помощи, где им будет предоставлено разъяснение и содействие в любых вопросах", – заявила она.

Что касается данных, то у всех государственных реестров есть бэкап. Информация зарезервирована в полном виде, в котором реестры работали до атаки. Именно с такими данными реестры и вернутся к работе. То есть, проблемы могут возникнуть только с данными, которые вносились в течение нескольких часов уже во время самой атаки. Но по этим данным будут приниматься отдельные решения, заверила глава Минюста.

Пока же работа всех реестров остановлена. По словам Стефанишиной, в первую очередь будуть возобновлять те госреестры, которые обеспечивают учет действий нотариусов, – чтобы не допустить хаоса в нотариальных действиях. "Эти все реестры, касающиеся доверенности, наследства. Далее первоочередным к нам восстановление реестра прав на недвижимое имущество и реестра юридических и физических лиц как реестра, на основании которого осуществляются все сделки", – объяснила она.

Вице-премьер уточнила, что на данный момент устанавливаются все детали атаки. "Как только стало известно об атаке, вместе с СБУ, спеццентром при СНБО, Государственной службой спецсвязи и защитой информации мы работали в ГП НАИЗ, все обстоятельства устанавливаются", – сказала Стефанишина.

"Также вчера после атаки на госреестры мы связались со смежными госструктурами. Нет угрозы другим информационным ресурсам, но мы обратились ко всем подразделениям, чтобы они предприняли меры по защите. Наверное, именно поэтому Резерв+ взяли вчера определенный карантин, чтобы осуществить дополнительную проверку", – добавила Стефанишина.

Кроме того, она проинформировала, что приблизительно за месяц до российской атаки назначила аудит предприятия, осуществляющего управление реестрами. На основе этого аудита и по результатам расследования "будут приняты определенные меры", уточнила Стефанишина.

"Эта беспрецедентная хакерская атака, которая по данным СБУ готовилась не менее нескольких месяцев, позволит нам возобновить деятельность реестров таким образом, чтобы избежать возможной уязвимости в будущем", – заверила глава Минюста.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за остановки работы госреестров в приложении и на портале Дія временно недоступны 25 услуг, включая бронирование сотрудников от мобилизации. Также пока невозможно оформить некоторые виды соцпомощи, перерегистрировать авто и т.п.

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