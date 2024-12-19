В Минюсте заявили о масштабном сбое в работе госреестров: что происходит

Министерство юстиции Украины вечером в четверг, 19 декабря, заявило о масштабном сбое в работе государственных реестров и сервисов. Из-за него также не работают некоторые услуги в приложении Дія.

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Как отметили на Facebook-странице ведомства, продолжаются работы по устранению проблем. Специалисты работают в усиленном режиме.

"К сожалению, мы столкнулись с серьезным вызовом – масштабным сбоем на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей реестры", – говорится в сообщении.

До конца суток не будут работать единые и государственные реестры, создание и обеспечение функционирования которых входит в компетенцию ведомства, а также вебсайты Минюста, государственное предприятие "Национальные информационные системы" и колл-центр.

Отметим, что российские хакеры заявили, что якобы атаковали цифровые базы данных Министерства юстиции Украины, скачали информацию и удалили ее. OBOZ.UA обратился за комментарием к Службе безопасности Украины. Детали – позже.

В то же время в приложении Дія сообщили, что из-за обновления государственных реестров Минюста и технических работ временно не работает часть сервисов. Там напомнили, что Дія не хранит личные данные, а только подтягивает из реестров информацию, поэтому некоторые услуги недоступны.

В частности, это:

– услуги ФЛП и ООО;

– перерегистрация авто;

– бронирование работников;

– єВідновлення;

– выписка из ЕГР;

– актовые записи;

– уведомление о поврежденном\уничтоженном имуществе, а также другие сервисы, связанные с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц предпринимателей и общественных формирований, Госреестром актов гражданского состояния, Госреестром вещных прав и Госреестром обременений движимого имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, киберспециалисты из ГУР МО парализовали работу одного из крупнейших банков РФ – "Газпромбанка". Была осуществлена DDoS-атака, из-за которой его клиенты потеряли доступ к онлайн-банкингу и мобильному кабинету.

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