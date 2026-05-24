Работодатели все чаще компенсируют украинцам аренду жилья: какие должности предлагают и сколько платят

Украинские работодатели все активнее "покупают" готовность работников к переезду, количество вакансий с компенсацией аренды жилья за год выросло на 60%. Зарплаты в таких предложениях иногда превышают рынок почти на 50%. Щедрее всего платят в строительстве, логистике и на производстве – например, грузчикам с жильем предлагают в среднем 32,5 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные профильного портала для поиска работы, пишет Delo.ua. И хотя общее количество таких объявлений пока не является массовым, тренд демонстрирует изменение подходов.

По состоянию на май на платформе размещено 2 608 вакансий, где работникам предлагают жилье или компенсацию аренды. Такие вакансии опубликовали 1 328 работодателей. Для сравнения, в мае прошлого года таких объявлений было 2 647 – то есть общее количество почти не изменилось.

На другой платформе вакансий с пометкой "с проживанием" даже немного уменьшилось – на 6% по сравнению с апрелем 2025 года. Однако общий объем объявлений на платформе тоже сократился, поэтому доля таких предложений осталась стабильной, примерно 12% от всех вакансий.

Самая интересная тенденция – рост именно сегмента денежной компенсации аренды, а не предоставления жилья в натуральной форме. Таких вакансий пока немного, но за год их стало на 60% больше. Работодатели стараются дать работникам больше свободы, вместо комнаты в общежитии или места в служебном жилье – возможность самостоятельно выбрать, где жить.

В каких сферах жилье предлагают чаще всего

Аналитика двух платформ показывает похожую картину, ведь больше всего вакансий с жильем сосредоточено там, где кадровый дефицит ощущается наиболее остро. На одной из платформ лидируют:

гостинично-ресторанный бизнес;

розничная торговля;

строительство.

На другой безоговорочным лидером стало производство и рабочие специальности – количество таких вакансий здесь выросло еще на 17% за год. Чаще всего жилье или компенсацию аренды предлагают для таких должностей:

разнорабочие;

водители;

охранники;

строители;

сиделки;

грузчики.

Все эти профессии имеют общую черту – физический труд, сменный или вахтовый график, а также необходимость работать вдали от места жительства кандидата. Именно поэтому работодатели все чаще рассматривают жилье не как дополнительный бонус, а как необходимый инструмент привлечения персонала.

Главная причина, почему кандидаты все же обращают внимание на такие вакансии – зарплата. По данным профильной платформы, медианные зарплаты в вакансиях с жильем существенно превышают среднерыночные показатели – иногда на 30-50%.

Наибольший разрыв зафиксирован у грузчиков – 32 500 грн, что на 48% больше, чем средняя зарплата на аналогичной должности без жилья. Для других профессий картина также показательна:

разнорабочие в производстве – 31 800 грн (+41%);

– 31 800 грн (+41%); разнорабочие в строительстве – 35 000 грн (+40%);

– 35 000 грн (+40%); водители – 45 000 грн (+39%);

– 45 000 грн (+39%); строители – 55 000 грн (+29%);

– 55 000 грн (+29%); сиделки – 18 000 грн (+32%);

– 18 000 грн (+32%); охранники – 17 500 грн (+13%).

Фактически компании доплачивают за готовность работника переехать, адаптироваться к новым условиям и работать вдали от дома. Для многих это делает релокацию финансово выгодной даже тогда, когда в собственном городе тоже есть доступная работа.

Несмотря на привлекательные условия, интерес кандидатов к вакансиям с жильем несколько уменьшился. Количество откликов на такие предложения в апреле 2026 года было на 15% меньше, чем годом ранее. При этом общий спрос на работу за тот же период даже немного вырос.

Отмечается, что причин может быть несколько. Во-первых, часть внутренне перемещенных лиц, которые ранее активно искали работу вместе с жильем, уже успели обустроиться.

Во-вторых, сами кандидаты становятся более требовательными. Для многих важнее становятся гибкий график, дистанционный формат или возможность работать ближе к дому. Предложение "жить там, где скажет работодатель" часто воспринимается как ограничение, а не преимущество.

