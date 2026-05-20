Фрилансеры в Украине могут зарабатывать $2-3 тыс.: на кого "охотятся" работодатели

Универсальные работники ценятся все меньше – теперь украинский бизнес нуждается в узкоспециализированных работниках. Специалисты с глубокими знаниями в своей нише могут зарабатывать $2-3 тыс. в месяц.

Видео дня

Об этом свидетельствует свежее исследование, которое провела специализированная платформа. Статистика показала закономерность: абсолютное большинство исполнителей с доходами от $3000 в месяц имеют строго узкую специализацию, тогда как среди тех, чей заработок не превышает $500, таких профи меньше половины.

За что готов переплачивать бизнес

Украина полностью повторяет логику глобального рынка труда. Компаниям больше не нужен абстрактный набор навыков – они ищут людей для решения конкретных, часто уникальных задач.

Международные платформы подтверждают эту тенденцию. Например, по данным Upwork Research Institute, сейчас в тренде так называемая deep expertise (глубокая техническая экспертиза). Яркий пример: специалисты, умеющие профессионально моделировать генеративный искусственный интеллект (ИИ), зарабатывают за час на 22% больше, чем их коллеги на традиционных ИИ-должностях.

Где "живут" самые богатые узкие специалисты

Рост концентрации на одной нише прямо пропорционален росту доходов. Этот тренд в Украине стабилен: в 2023 и 2024 годах доля узких профи среди тех, кто зарабатывает более $3000, также держалась на уровне 73-74%, а теперь подскочила до 87%.

Чаще всего глубокие знания фрилансеры получают еще до выхода "на вольные хлеба" – 64% респондентов принесли свой опыт из прошлой работы в компаниях или из университетов, и только 36% вырастили экспертизу непосредственно на фрилансе.

Топ-3 сферы, где царит узкий профиль

Аутсорсинг и консалтинг – 86,4% специалистов имеют четкую нишу;

– 86,4% специалистов имеют четкую нишу; Архитектура и инжиниринг – 72,2%;

– 72,2%; Программирование (IT) – 64,8%.

А вот где до сих пор царит "широкий профиль", так это в категориях "Работа с текстами" (копирайтинг, переводы) и "Услуги". Там узкую специализацию имеют лишь около трети исполнителей. Именно поэтому в этих сферах обычно труднее пробить финансовый потолок.

Рынок перестает платить "за все и сразу" и готов отдавать большие деньги тем, кто щелкает конкретные, сложные задачи как орешки, объясняют авторы исследования. Это является сигналом, что стоит углубляться в свою нишу.

Что это значит для людей и компаний

Для фрилансеров: Главный вывод очевиден. Хотите зарабатывать больше – прекращайте продавать просто "часы работы". Нужно строить личный бренд вокруг конкретной сложной проблемы и продавать бизнесу измеряемый результат.

Главный вывод очевиден. Хотите зарабатывать больше – прекращайте продавать просто "часы работы". Нужно строить личный бренд вокруг конкретной сложной проблемы и продавать бизнесу измеряемый результат. Для бизнеса: Привлечение дорогого, но узкопрофильного эксперта – это на самом деле экономия. Такой специалист выдает результат значительно быстрее, делает меньше ошибок, а его работу гораздо проще спрогнозировать, чем действия мастера на все руки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинский оборонный сектор сталкивается с острым кадровым дефицитом, который не удалось решить даже повышением зарплат. Больше всего не хватает инженеров-конструкторов и специалистов по электронике, которые остаются ключевым узким местом для дальнейшего расширения производства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!