Работодатели планируют повышать украинцам зарплаты: на сколько и в каких сферах

В 2026 году на рынке труда Украины сохранится дефицит кадров, вызванный войной, миграцией и нехваткой молодых специалистов, что будет усиливать давление на работодателей пересматривать оплату труда. Именно поэтому большинство компаний планируют повышение зарплат – чаще всего в пределах 5-15%, прежде всего в среднем и крупном бизнесе и для технических и рабочих специальностей.

Видео дня

Об этом говорится в аналитике одного из кадровых порталов для поиска работы. Опрос состоялся в декабре 2025 года, участие в нем приняли 470 работодателей из разных секторов экономики.

Результаты показали, что война продолжает сдерживать финансовое планирование компаний, а четкую зарплатную стратегию на следующий год имеют далеко не все. В то же время массовых негативных решений бизнес не планирует. Менее 1% работодателей допускают сокращение зарплат, 9% заявили, что оставят уровень оплаты без изменений, а почти треть компаний уже заложила в планы повышение доходов сотрудников в 2026 году.

Самая сложная ситуация в малом бизнесе, среди компаний с численностью до 10 работников только 22% готовы повышать зарплаты, тогда как 69% еще не определились, а 2% не исключают даже снижения оплаты труда. Зато самые позитивные настроения демонстрирует средний бизнес. В компаниях с 50-250 сотрудниками 42% работодателей планируют пересмотр зарплат в сторону роста уже в 2026 году.

Крупные компании и бизнес с численностью 10-50 работников демонстрируют схожие показатели, примерно 28% работодателей в каждом сегменте намерены повышать зарплаты в следующем году. Рынок труда в Украине находится под сильным давлением из-за нехватки рабочей силы. Среди главных причин – мобилизация, миграция и массовый выезд молодежи в возрасте 18-22 лет за границу. В результате конкуренция за работников растет, а бизнес вынужден пересматривать зарплаты, чтобы удержать персонал.

В Ассоциации работодателей отмечают, что около трех из четырех компаний уже рассматривают повышение зарплат как инструмент сохранения команд и привлечения новых специалистов. Особенно остро не хватает рабочих профессий, технических специалистов и узкопрофильных кадров, что дает кандидатам сильные позиции во время переговоров.

По данным Европейской бизнес ассоциации, 94% опрошенных компаний поставили себе цель повысить заработные платы в 2026 году. Самые распространенные сценарии роста выглядят так:

28% компаний планируют повышение на 11-15%;

23% на 5-10%;

10% на 16-20%;

6% работодателей не планируют повышать зарплаты вообще.

Для сравнения, в 2025 году о повышении зарплат сообщили 96% компаний, преимущественно в пределах 10-20%. Эксперты сходятся во мнении, что именно кадровый кризис будет оставаться одним из главных факторов, которые будут определять зарплатную политику работодателей в ближайший год.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине средняя зарплата за год выросла на 22% и достигла 27,5 тыс. грн. В то же время количество вакансий за год снизилось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!