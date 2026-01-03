Украинцам пересчитали зарплаты: кто получает больше всего
В Украине средняя зарплата за год выросла на 22% и составила 27,5 тыс. грн. В то же время количество вакансий за год снизилось.
Об этом говорится в данных кадрового портала work.ua. "Средняя зарплата в Украине – 27 500 грн. Это на 22% больше, если сравнивать с январем прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным с 192 638 вакансий", – говорится в данных кадрового портала.
Наибольший рост зарплаты:
- Инвестиционный аналитик +150%
- Маркировщик +130%
- HTML-верстальщик +86%
- Робототехник +85%
- Страховой агент +63%
В то же время самые большие зарплаты в среднем получают директора по маркетингу (85 тыс. грн), программисты (72,5 тыс. грн), инженеры по подготовке производства (72 тыс. грн).
Средняя зарплата по топ-10 должностям
- Директор по маркетингу – 85 тыс. грн (+31%)
- Back end программист – 72,5 тыс. грн (+26%)
- Инженер по подготовке производства – 72 тыс. грн
- Руководитель отдела продаж – 70 тыс. грн (+17%)
- Финансовый директор – 70 тыс. грн (+17%)
- Инвестиционный аналитик – 70 тыс. грн (+150%)
- Брокер – 67,5 тыс. (+35%)
- Операционный директор – 67 тыс. грн (+13%)
- Программист 1C – 65 тыс. грн (+30%)
- Медицинский директор – 65 тыс. грн (+63%)
Самая популярная специальность – продавец-консультант. В среднем на таких вакансиях платят 22,5 тыс. грн. На втором месте по количеству размещенных вакансий – менеджер по продажам.Такие специалисты получают в среднем 35 тыс. грн. На третьем месте с зарплатой в 26 тыс. грн – кладовщики.
