Украинцам пересчитали зарплаты: кто получает больше всего

В Украине средняя зарплата за год выросла на 22% и составила 27,5 тыс. грн. В то же время количество вакансий за год снизилось.

Об этом говорится в данных кадрового портала work.ua. "Средняя зарплата в Украине – 27 500 грн. Это на 22% больше, если сравнивать с январем прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным с 192 638 вакансий", – говорится в данных кадрового портала.

Наибольший рост зарплаты:

Инвестиционный аналитик +150%

Маркировщик +130%

HTML-верстальщик +86%

Робототехник +85%

Страховой агент +63%

В то же время самые большие зарплаты в среднем получают директора по маркетингу (85 тыс. грн), программисты (72,5 тыс. грн), инженеры по подготовке производства (72 тыс. грн).

Средняя зарплата по топ-10 должностям

Директор по маркетингу – 85 тыс. грн (+31%)

Back end программист – 72,5 тыс. грн (+26%)

Инженер по подготовке производства – 72 тыс. грн

Руководитель отдела продаж – 70 тыс. грн (+17%)

Финансовый директор – 70 тыс. грн (+17%)

Инвестиционный аналитик – 70 тыс. грн (+150%)

Брокер – 67,5 тыс. (+35%)

Операционный директор – 67 тыс. грн (+13%)

Программист 1C – 65 тыс. грн (+30%)

Медицинский директор – 65 тыс. грн (+63%)

Самая популярная специальность – продавец-консультант. В среднем на таких вакансиях платят 22,5 тыс. грн. На втором месте по количеству размещенных вакансий – менеджер по продажам.Такие специалисты получают в среднем 35 тыс. грн. На третьем месте с зарплатой в 26 тыс. грн – кладовщики.

