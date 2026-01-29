УкраїнськаУКР
Украинцам пересчитали зарплаты: кому повысили на 150%

Александр Литвин
В Украине средняя зарплата по состоянию на январь 2026-го составила 27 500 грн. Это на 22% больше, чем было год назад. Больше всего выросла зарплату у маркировщиков – на 150% до 25 000 грн.

Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Маркировщики – специалисты, которые занимаются нанесением информации, логотипов, штрих-кодов или графических рисунков на изделия.

"Средняя зарплата в Украине – 27500 грн. Это на 22% больше, если сравнивать с январем прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 180224 вакансий, размещенных на Work.ua в Украине за последние 3 месяца. Диапазон, содержащий медиану, выделен на графике", – говорится в данных портала.

У кого больше всего выросли зарплаты:

  • Маркировщик – 25 000 грн (+150%)
  • HTML-верстальщик – 40 000 грн (+86%)
  • Робототехник – 27 000 грн (+85%)
  • Инвестиционный аналитик – 50 000 грн (+79%)
  • Швейцар – 25 000 грн (+72%)
  • Руководитель отдела снабжения – 65 000 грн (+63%)
  • Варщик – 35 000 грн (+63%)
  • Инженер-программист – 40 000 грн (+60%)
  • Shopify-разработчик – 55 000 грн (+59%)
  • Вахтер – 14 000 грн (+56%)

Самая популярная специальность – продавец-консультант. В среднем на таких вакансиях платят 22,5 тыс. грн. На втором месте по количеству размещенных вакансий – менеджер по продажам. Такие специалисты получают в среднем 35 тыс. грн. На третьем месте с зарплатой в 26 тыс. грн – кладовщики.

В то же время кадровый портал robota.ua показывает другую статистику. В вакансиях средняя зарплата составила 24 421 грн.

