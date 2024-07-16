Прокуроров Офиса Генпрокурора поймали на взятке: за что получили почти 200 тыс. долларов

Прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачили на получении неправомерной выгоды в размере 170 тыс. долларов. Взятку они получили за принятие решения о закрытии уголовного производства.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). О ком конкретно идет речь, там не указали, однако по информации журналиста Олега Новикова, прокуроры работали в отделе надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний и пробации.

"Один из прокуроров задержан после получения неправомерной выгоды. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам преступления", – рассказали в НАБУ.

Отметим, что указанная статься УК предполагает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

Народному депутату-"слуге народа" сообщили о подозрении в коррупции

Ранее же НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили народному депутату от "Слуги народа" Николаю Задорожнему о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета в Сумской области и организации его получения. Сумма отката составила 3,4 млн грн. В Бюро отметили:

в марте 2024 года нардеп "высказал просьбу председателю сельского совета Сумской области предоставить неправомерную выгоду за непрепятствование в проведении тендера по ремонту водопровода в Ахтырском районе";

его "откат" составлял 10% от общей суммы заключенного контракта;

еще 4% должны были быть переданы в пользу правоохранителей – "чтобы те "закрыли глаза" на нарушение".

"По данным следствия, речь идет в общей сложности о сумме 3,4 млн грн. ... Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие возможные участники схемы", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в Центре противодействия коррупции (ЦПК), напомнили, что ранее Задорожний пиарился на строительстве водопровода в Чупаховском обществе на Ахтырщине. "Депутат заявлял, что сделал обращение в правоохранительные органы, "чтобы процесс освоения средств специального фонда был честным и прозрачным", – отметили в Центре.

Депутатом Задорожний стал, выиграв выборы в округе №162 в Сумской области. До выборов он был шоуменом и ведущим. Работал в ивент-агентстве GB Event by Kvartal 95.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же бывшую инспекторку таможенного поста "Рава-Русская" Львовской таможни было признано виновной в служебном подлоге и получении неправомерной выгоды, совершенном повторно. За это она получила 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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