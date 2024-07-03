Работнице украинской таможни дали 6 лет тюрьмы за коррупцию: детали схемы

Бывшую инспекторку таможенного поста "Рава-Русская" Львовской таможни признано виновной в служебном подлоге и получении неправомерной выгоды, совершенном повторно. За это она получила 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Об этом сообщает Львовская областная прокуратура. Имени осужденной там не называют, однако по информации журналиста Тараса Середича, речь идет об Ирине Цабан, которую задержали еще 2 марта 2023 года.

"Прокуроры в суде доказали, что осужденная получила от гражданина взятку за обеспечение беспрепятственного перемещения товара через таможенную границу полосой движения "зеленый коридор", несоставление протокола о нарушении таможенных правил и внесении ложных сведений по данному поводу в базу данных "Инспектор". Задокументировано неоднократное получение женщиной неправомерной выгоды на 8000 грн. Обвиняемая уволена из таможни", – говорится в сообщении прокуратуры.

В то же время, по данным lviv.media, сама Цабан вину отрицает. По ее словам, подчеркивается:

"ввозить незадекларированный товар стоимостью 500 евро и весом не более 50 кг можно, а вес шин визуально не превышал эту норму";

водитель перевозил шины якобы для военных, поэтому она их не перевешивала.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же суд оправдал обвиняемого в злоупотреблении положением и нецелевом использования средств бывшего директора государственного предприятия "Агентство местных дорог Полтавской области" Алексея Басана. По версии обвинения, в конце 2018 года он по собственному усмотрению и вопреки требованиям бюджетного кодекса заключил с разными фирмами договоры на проведение ремонта дорог местного значения на общую сумму почти 29 млн грн.

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