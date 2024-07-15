Народному депутату-"слуге народа" сообщили о подозрении в коррупции на миллионы гривен: известно имя

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили народному депутату Украины IX созыва о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета в Сумской области и организации его получения. Сумма отката составила 3,4 млн грн.

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Об этом сообщили в НАБУ. Имени нардепа там не называют, однако по информации журналиста Олега Новикова, речь идет о представителе "Слуги народа" Николае Задорожном, являющегося главой ВСК по фортификациям. В самом же Бюро отметили:

в марте 2024 года нардеп "высказал просьбу председателю сельского совета Сумской области предоставить неправомерную выгоду за непрепятствование в проведении тендера по ремонту водопровода в Ахтырском районе";

его "откат" составлял 10% от общей суммы заключенного контракта;

еще 4% должны были быть переданы в пользу правоохранителей – "чтобы те "закрыли глаза" на нарушение".

"По данным следствия, речь идет в общей сложности о сумме 3,4 млн грн. ... Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие возможные участники схемы", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в Центре противодействия коррупции (ЦПК), напомнили, что ранее Задорожний пиарился на строительстве водопровода в Чупаховском обществе на Ахтырщине. "Депутат заявлял, что сделал обращение в правоохранительные органы, "чтобы процесс освоения средств специального фонда был честным и прозрачным", – отметили в Центре.

Кроме того, подчеркнули там, в сентябре 2022 года Задорожний попал в скандал скандалом – он приехал на Сумщину в свитере с большим логотипом V. "Похожий знак наносили на российскую технику, которая вторглась в Украину, в том числе в Сумскую область, в 2022 году", – рассказали в ЦПК.

Депутатом Задорожний стал, выиграв выборы в округе №162 в Сумской области. До выборов он был шоуменом и ведущим. Работал в ивент-агентстве GB Event by Kvartal 95.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же бывшую инспекторку таможенного поста "Рава-Русская" Львовской таможни было признано виновной в служебном подлоге и получении неправомерной выгоды, совершенном повторно. За это она получила 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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