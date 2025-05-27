Прокурор получил пенсию в 35 тысяч гривен и остался недовольным: через суд повысил выплату в разы

Бывший прокурор Прокуратуры Харьковской области Иван Сагун в суде повысил себе пенсию в 2,5 раза. В 2025-м его выплату ограничили из-за введения специальных коэффициентов. Вместо 35,2 тыс. грн ему будут платить по 88,2 тыс. грн пенсии ежемесячно.

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Об этом говорится в решении суда по делу 520/5286/25. Прокурор вышел на пенсию еще в 2009-м, он через суд повышал свою выплату несколько лет назад. Тогда в материалах дела говорилось, что Санун в суде требовал провести перерасчет его выплаты исходя из актуальных зарплат в Прокуратуре Харьковской области.

"По состоянию на 02.02.2022 пенсия истца составляла 88 200 грн. В исковом заявлении истец отметил, что по состоянию на 01.01.2025 ответчик провел перерасчет размера его пенсии с применением коэффициентов, установленных постановлением Кабинета Министров Украины "Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения" от 03.01.2025 №1, по результатам итог пенсии к выплате 35 263,2 грн", - отмечают в решении Харьковского районного суда.

Отметим, в законе о Бюджете Украины на 2025 год Кабинет министров вписал, а Верховная Рада приняла, норму, которая позволяет правительству вводить специальные коэффициенты и ограничивать размеры пенсий. Именно благодаря такому ограничению и сократили пенсию Сагуна. Однако такое решение суд признал незаконным и вернул полную пенсию в 88,2 тыс. грн.

Суд отменил ограничение пенсии. В решении объясняется: к полномочиям Кабинета Министров Украины законодатель отнес право определять условия и порядок перерасчета назначенных пенсий работникам прокуратуры без закрепления на законодательном уровне соответствующих критериев, чем поставил в зависимость финансирование пенсионного обеспечения прокуроров от исполнительной власти. Такое нормативное регулирование приводит к вмешательству исполнительной власти в деятельность органов прокуратуры, а также к несоблюдению конституционного требования по осуществлению органами государственной власти своих полномочий в установленных Конституцией Украины пределах.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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