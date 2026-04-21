Продажа квартиры или авто: украинцам объяснили, когда нужно заплатить налоги

Украинцам напомнили, что продажа квартиры, машины или земельного участка – доход, и иногда он подлежит налогообложению. Поэтому, если это первая продажа авто или недвижимости за год и недвижимость в собственности более 3 лет – не нужно платить налог. Во всех других случаях – должен быть уплачен налог и в некоторых случаях военный сбор.

Об этом напоминает Государственная налоговая служба (ГНС) Украины. Она опубликовала видео со всем, что нужно знать владельцу.

Основные правила

Недвижимость (квартиры, жилые дома, определенные земельные участки):

0 % – если это первая продажа в году и имущество находилось в собственности более 3 лет (кроме унаследованного имущества);

5 % НДФЛ (налог на доходы физических лиц) + 5 % военного сбора – если это вторая продажа за год или имущество было в собственности менее 3 лет, а также при первой продаже других объектов недвижимости, кроме указанных.

Легковые автомобили, мотоциклы, мопеды:

0 % – первая продажа в году;

5 % – вторая продажа;

18 % НДФЛ + 5 % военного сбора – третью и каждую последующую.

Другие транспортные средства (кроме легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда):

5 % – первая и вторая продажа в году;

18 % НДФЛ + 5 % военного сбора – третья и каждая последующая.

Украинцы должны заплатить налоги за "лишние" квадратные метры

Украинцы до 1 июля получат информацию о необходимости уплатить налоги на недвижимость. Стоимость налога составляет до 1,5% от минималки за прошлый год – 120 грн за каждый кв. м.

Ставку устанавливает местная власть. Налог начисляется только на ту площадь, которая превышает установленные законодательством нормы:

для квартир – свыше 60 кв. м;

для домов – свыше 120 кв. м;

для разных типов жилья (если в собственности и квартира, и дом) – свыше 180 кв. м.

Например, если вы владеете квартирой площадью 65 кв. м, оплате подлежат лишь 5 кв. м (65 - 60). Сумма к уплате: 5 кв. м × 120 грн = 600 грн.

Налог не начисляется на недвижимость, которая:

расположена на оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий;

является поврежденной или разрушенной в результате войны.

Также льготы имеют:

многодетные и приемные семьи (5 и более детей);

дети-сироты и дети с инвалидностью (которых воспитывает один из родителей);

детские дома семейного типа;

общественные организации лиц с инвалидностью.

