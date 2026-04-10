Украинцы должны уплатить налоги за квартиры: что нужно сделать перед внесением средств

Украинцы начали получать налоговые уведомления-решения (НУР) по налогу на недвижимость. С момента получения НУР владелец недвижимости имеет 60 дней, чтобы уплатить налог. Однако перед оплатой, нужно проверить, чтобы в НУР были правильно указаны объекты недвижимости, не было ошибок в площади, доле собственности, периоде владения или льготах.

В то же время, даже если сообщение не поступило, владельцы недвижимости обязаны уплатить сбор до 1 сентября 2026 года. Это подчеркивает Главное управление Государственной налоговой службы (ГНС) во Львовской области.

Там также советуют перед оплатой внимательно изучить НУР иобратиться в налоговую для сверки, если:

в НУР указан объект, который вам не принадлежит;

сумма налога выглядит неправильной;

обнаружены ошибки в площади, доле собственности, периоде владения или льготах;

недвижимость есть, но НУР так и не пришло.

Для быстрого решения вопроса ГНС предлагает:

онлайн – через электронный кабинет плательщика можно подать обращение и подтверждающие документы с использованием КЭП (Квалифицированной электронной подписи), не выходя из дома;

лично – обратиться в Центр обслуживания плательщиков по месту регистрации;

по телефону – можно проконсультироваться через "горячую линию" налоговой службы, в том числе через мессенджер WhatsApp.

Налог на недвижимость: кто и сколько должен платить

В 2026 году владельцы жилой недвижимости должны уплатить налог за предыдущий отчетный год. Сумма этого платежа выросла по сравнению с прошлым периодом и теперь составляет до 120 гривен за каждый квадратный метр, превышающий установленные нормы.

Законодательством определены лимиты, согласно которым налогообложению не подлежат квартиры площадью до 60 квадратных метров и частные дома до 120 квадратных метров. Если лицо владеет одновременно и квартирой, и домом, необлагаемая суммарная площадь составляет 180 квадратных метров.

Размер налога привязан к минимальной заработной плате по состоянию на январь прошлого года и не может превышать 1,5% от ее величины. От уплаты освобождаются владельцы недвижимости, расположенной на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий.

В случае задержки платежа предусмотрены штрафные санкции. Их размер зависит от длительности просрочки.

