ПриватБанк снимает половину пенсии или зарплаты без разрешения: названы случаи, когда законно лишат денег 

В Украине банки имеют право без разрешения клиентов списывать часть зарплаты или пенсии. Всего есть несколько случаев, когда банк вынужден идти на такой шаг.

Как говорится в ответе ПриватБанка на жалобу клиента, списывать деньги с зарплатной или пенсионной карты клиента могут в том случае, если клиент вовремя не погасил кредит. Об этом говорится в Правилах использования кредита. Однако, в судах некоторым клиентам удается доказать, что такое списание является незаконным.

Еще одно правило: деньги со счета могут без спроса списать по запросу исполнительной службы. Исполнительная служба получает соответствующий документ либо от нотариуса, либо же от суда. Чтобы взыскать долг, исполнитель может направить соответствующее письмо в отношении должника в банк, а банк обязан отреагировать.

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Что делать, если со счета пропали средства?

Первое, что нужно сделать, проверить свое банковское приложение. В нем можно посмотреть выписку по счету и узнать, на что были сняты средства. Затем необходимо обратиться в банк с просьбой разъяснить, почему произошло списание.

Если у вас есть кредит в Приватбанке и банк начал самовольно списывать деньги с пенсии или зарплаты, лучший способ: погасить долг перед банком. Однако на всякий случай также стоит отправить банк письменное требование прекратить списание и заявить, что вы не подписывали договор, который предполагает списание. Если банк в ответ пришлет сообщение, что списание продолжатся, вы сможете использовать его в суде.

Если деньги списываются по письму от исполнителя, вам необходимо найти исполнителя судебного решения, обратиться к нему с просьбой снять арест с суммы, которая составляет две минимальные зарплаты, а также в кратчайшие сроки погасить свой долг.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ПриватБанк обязали просить кредит своему клиенту. В суде клиент заявил, что не подписывал договор, не видел условия предоставления кредита.

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