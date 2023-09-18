ПриватБанк обязали "простить" долг по кредитке и заплатить 10 тыс. морального ущерба: в анкете не указали кредитную ставку

Шевченковский райсуд Запорожья обязал ПриватБанк возместить клиенту 39 718 грн (деньги, которые списанные за долги по кредитке за 9 лет) и 10 тыс. морального ущерба. Истец заявила, что в анкете, которую она заполняла при получении кредитки, не были указаны условия (в том числе лимит по кредитной карте, кредитная ставка). Суд с ее аргументами согласился.

Об этом говорится в решении суда по делу №323/879/21. Так, истица получила кредитную карту еще в 2011-м. Она воспользовалась деньгами, но не вернула их. В результате у нее списывали средства с других счетов в банке, в том числе с того счета, на который она получала соцвыплату на детей.

Истец считает, что банком безосновательно списывались денежные средства из незаключенного договора потребительского кредитования:

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– пеня за просрочку по кредиту на сумму свыше 100 грн – на общую сумму 800 гривен:

– средства, списанные по операциям по счету под названием "Списание процентов за использование кредитного лимита. По ставке 3.6 процента" - на общую сумму 33 600 гривен:

– средства, списанные по операции "Страховой платеж по договору "Страхование кредитного лимита" – на общую сумму 5 318 гривен.

Также истец отмечает, что действиями ответчика ей был причинен моральный ущерб, ведь "неправомерные отношения продолжались почти 9 лет, в течение которых ответчик каждый день отсчитывал ее личные средства и средства ее детей (социальная помощь)".

Суд принял решение признать прекращенным кредитные правоотношения, возникшие из договора б/н от 30 марта 2011 года, а также взыскать из банка в пользу истца 39 718 грн, а также 10 тыс. грн морального ущерба.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы жалуются на закрытие своих счетов в ПриватБанке. Финансовое учреждение говорят, что руководствуются законами и нормативными актами НБУ, однако при этом конкретную причину своим клиентам не называют.