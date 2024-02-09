ПриватБанк без предупреждения закрыл счет клиента: тот жалуется, что 20 лет пользовался их услугами

В Украине в результате финансового мониторинга банки расторгают договоры со своими клиентами без уведомления. В частности, клиент ПриватБанка, более 20 лет имевший счет в банке, лишился доступа к своим счетам в результате финмона. При этом точная причина блокировки счетов не была озвучена.

Об этом клиент банка написал в специализированном форуме Минфина. "Сегодня, около 14:00, при попытке зайти в приложение Приват24 получил сообщение, что доступ необходимо подтвердить через звонок или чат. Пообщавшись с представительницей банка, стало известно, что банком принято решение об отказе от поддержания деловых отношений/отказ в обслуживании путем расторжения деловых отношений /разрыв договора и закрытие счета", – написал клиент банку.

В банке ответили, что "Приват" работает исключительно в рамках действующего законодательства и нормативно правовыми актами Национального банка Украины, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности. Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Как проверяют счета

Надежда Чаленко, руководитель юридического департамента YouControl, рассказывает: заблокировать карточку могут даже за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой (из-за неуплаченных алиментов, невыполненного судебного решения, просроченных штрафов и т. п.) или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств.

Особое внимание следует уделять следующим случаям:

снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;

большие онлайн-покупки, особенно ночью;

получение крупной суммы на карточку и ее вывод наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн;

транзакции на сумму 400 тыс. грн и более.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева 29 сентября 2023 года принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, поэтому считает, что ставка 3,5% незаконная.

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