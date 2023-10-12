Принесут большие деньги: за какие украинские монеты коллекционеры готовы хорошо платить

Украинцы могут заработать тысячи гривен, продав старые монеты. Однако не все – только если те редкие или имеют определенные особенности. Впрочем, "на глаз" определить, стоит ли имеющаяся монета каких-либо денег,вряд ли можно самостоятельно – ведь иногда коллекционной ее делает малозаметная мелкая деталь. Поэтому лучше показать копейку специалистам.

Найти же их можно в тематических группах и пабликах в соцсетях, рассказал Oboz.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач. Он отметил: чтобы специалист максимально точно определил степень ценности монеты, следует прислать ему четкое фото:

аверса;

реверса;

гурта – ведь "если, например, насечка будет крупная или мелкая, это уже разные разновидности".

За сам же осмотр, по его словам денег никто не возьмет. Ведь "на 99% монета ничего не стоит".

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Какие монеты дорогие

Нумизматы ценят монеты с разнообразными особенностями. Так, за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", получить от 4 000 грн до 11 000 грн. Эту монету отличают:

средний зуб тризуба – он толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

Ценятся и 1-копеечные монеты 1996 года. Так:

разновидность 1БА с большими ягодами можно продать по цене от 1 300 грн до 2 000 грн;

разновидность 1БВ с маленькими ягодами – от 2 500 грн до 3 000 грн.

"Копейка 1996 г. встречалась не только в наборах НБУ, иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора", – рассказывают нумизматы.

Как сообщал Oboz.UA, тем временем, украинскую монету в 5 копеек 1992 года продали на аукционе за 8 024 грн. В процессе торгов было сделано сразу 44 ставки.