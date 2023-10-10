Коллекционеры "подрались" за украинские 5 копеек: подняли их цену на аукционе в 8 тысяч раз

Украинскую монету в 5 копеек 1992 года продали на аукционе за 8 024 грн. В процессе торгов было сделано сразу 44 ставки.

Прошли они на площадке Violity. Первая ставка составляла всего 1 грн. Т.е., в ходе аукциона монета подорожала более чем в 8 000 раз.

Высокая стоимость монеты и огромный интерес к ней со стороны коллекционеров обусловлены ее редкой разновидностью. Это 1.1ААк.

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"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – объясняют эксперты ресурса "Монеты-ягодки".

Сама же монета, вероятно, находилась в обращении. Об этом свидетельствуют заметные на выложенных фото следы от ударов, а также царапины. При этом реставрация монеты, по словам автора объявления, не проводилась.

Как узнать, дорогая ли монета

Если у кого-либо есть подозрения, что имеющаяся к него монета представляет какую-либо ценность, ее следует показать специалисту, который проведет оценку, рассказал OBOZREVATEL редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач. При этом, по его словам, сама оценка будет бесплатной – "поскольку на 99% монета ничего не стоит".

Найти таких специалистов можно в тематических группах и пабликах в соцсетях. Чтобы специалист максимально точно определил степень ценности монеты, следует отправить ему четкое фото:

аверса;

реверса;

гурта – ведь "если например, насечка будет крупная или мелкая, это уже разные разновидности".

Как сообщал OBOZREVATEL, старые же монеты времен СССР в основной своей массе являются просто старыми монетами и не представляют никакой ценности. Дорого же можно продать только копейки из драгоценных металлов – например, серебра или золота.