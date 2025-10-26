Принесут большие деньги? Чего стоят старые монеты СССР

Зачастую монеты времен СССР являются ничем иным, как просто кусками металла. А потому, несмотря на расхожее мнение, что все старые копейки – ценные, не способны принести свои владельцам больших денег.

В частности, рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, нумизматы могут купить эти монеты только за минимальную сумму. К примеру, 1 грн.

При этом он подчеркнул: монеты должны быть в хорошем состоянии. В противном же случае, отметил Ткач, вряд ли можно будет надеяться и на это.

"Ржавость, также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил эксперт.

НБУ планирует выпустить новые 5 грн

В то же время Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 5 грн. Ожидается, что она появится в ноябре. Там отметили:

Монета получит название "Год Коня".

Монета войдет в серию "Восточный календарь".

О самих новых 5 грн известно немного. Лишь то, что:

Они будут отчеканены из нейзильбера (специального сплава меди, никеля и цинка)

Монета будет выпущена тиражом до 80 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 38,6 мм.

Какие монеты подлежат изъятию

Параллельно в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Такие монеты не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги. Причина – намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд.

При этом украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам. Время для этого есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

Произвести обмен можно в подразделениях Национального банка и отдельных банках. Полный список находится по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

