Принесут большие деньги? Чего стоят старые монеты СССР
Зачастую монеты времен СССР являются ничем иным, как просто кусками металла. А потому, несмотря на расхожее мнение, что все старые копейки – ценные, не способны принести свои владельцам больших денег.
В частности, рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, нумизматы могут купить эти монеты только за минимальную сумму. К примеру, 1 грн.
При этом он подчеркнул: монеты должны быть в хорошем состоянии. В противном же случае, отметил Ткач, вряд ли можно будет надеяться и на это.
"Ржавость, также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил эксперт.
НБУ планирует выпустить новые 5 грн
В то же время Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 5 грн. Ожидается, что она появится в ноябре. Там отметили:
- Монета получит название "Год Коня".
- Монета войдет в серию "Восточный календарь".
О самих новых 5 грн известно немного. Лишь то, что:
- Они будут отчеканены из нейзильбера (специального сплава меди, никеля и цинка)
- Монета будет выпущена тиражом до 80 000 экземпляров.
- Ее диаметр составит 38,6 мм.
Какие монеты подлежат изъятию
Параллельно в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это, в частности:
- 1 копейка;
- 2 копейки;
- 5 копеек;
- 25 копеек.
Такие монеты не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги. Причина – намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд.
При этом украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам. Время для этого есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.
Произвести обмен можно в подразделениях Национального банка и отдельных банках. Полный список находится по ссылке.
Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.
