Придумал целую схему: экс-чиновник миграционной службы "спрятал" 13 млн грн в декларации матери

Бывшего руководителя управления миграционной службы в Одесской области подозревают в незаконном обогащении и сокрытии более 13 млн грн через схему с переоформлением имущества на мать. Кроме этого, в судах уже рассматривают дела о недостоверном декларировании на 83 млн грн и попытку влияния на судью.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Мужчина не задекларировал активы на сумму более 13 миллионов гривен и переоформил имущество на близкую родственницу.

Экс-чиновнику объявлено подозрение по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины – незаконное обогащение. Прокуроры считают, что во время пребывания в должности чиновник выстроил сложную схему для сокрытия реального имущественного положения и избежания уголовной ответственности.

По версии следствия, он использовал документы и печати двух подконтрольных юридических лиц, которые хранил у себя дома. Через эти компании чиновник перевел все фактическое состояние в их уставные капиталы. Следующим шагом стало введение в состав учредителей близкой родственницы – матери, которая впоследствии стала единоличной владелицей предприятий. После этого часть имущества вывели из компаний и оформили уже непосредственно на нее как на физическое лицо.

Таким образом, по данным правоохранителей, от обязательного декларирования были скрыты апартаменты, офисные помещения, земельные участки, магазины, гараж в Белгород-Днестровском районе, а также недвижимость и землю в Одессе. В частности, стоимость одного офиса в Белгороде-Днестровском оценивается почти в 1,9 млн грн, а апартаментов в том же районе около 1,8 млн грн.

Отмечается, что это не единственные проблемы с законом для бывшего чиновника. Сейчас в суде уже слушаются два других уголовных дела. Первое относительно недостоверного декларирования, по данным обвинения, представленные им декларации отличались от реальных сведений на сумму около 83 миллионов гривен.

Второе дело касается злоупотребления влиянием, ведь экс-чиновника обвиняют в попытке повлиять на судью для принятия выгодного для себя решения. По ходатайству прокуратуры подозреваемый сейчас находится под стражей.

