Повлияет ли участие в боевых действиях на пенсию и как военным считают стаж: объяснение Минобороны

Все военнослужащие Вооруженных Сил Украины имеют право на военную пенсиюпо выслуге лет. Это – 25 и более лет. Но размер пенсионных выплат зависит от стажа военной службы, при исчислении которого обязательно учитывается и участие защитника в боевых действиях.

Месяц участия в боевых действиях засчитывается как три месяца военной службы, пояснили в Министерстве обороны Украины. В ведомстве сослались на закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы".

Что указано в законе

"Согласно этому закону, в выслугу лет для определения размера военной пенсии один месяц военной службы засчитывается за три месяца – при условии, что в течение этого месяца военный принимал непосредственное участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией российской федерации против Украины", – объяснили в Минобороны.

В ведомстве добавили: чтобы выслуга лет пересчитывалась "месяц за три" военному нужно "находиться непосредственно в районах боевых действий и в период осуществления указанных мероприятий во время действия военного положения".

Что делает Минобороны

Министерство уже поставило задачу "приобщать к личным делам военнослужащих справки о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины". Это, в частности, поручено командирам воинских частей, учреждений, заведений и органов военного управления.

Алгоритм действий

Военнослужащие и их семьи могут оформить пенсию через Пенсионный фонд или силовые ведомства в зависимости от категории службы. Обращение возможно лично или онлайн, а ключевым фактором является наличие необходимого стажа, инвалидности или права по потере кормильца.

Военную пенсию могут получить:

лица, уволенные со службы (при наличии достаточной выслуги лет или других оснований);

(при наличии достаточной выслуги лет или других оснований); военнослужащие срочной службы и приравненные к ним категории;

и приравненные к ним категории; лица с инвалидностью , полученной при исполнении служебных обязанностей;

, полученной при исполнении служебных обязанностей; члены семей погибших (умерших) военнослужащих – в случае потери кормильца.

Военнослужащие срочной службы, лица с инвалидностью, а также члены семей, претендующие на пенсию в случае потери кормильца, должны подавать заявление:

лично в территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

в территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ); онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Кадровые военнослужащие, контрактники, а также члены их семей, обращаются не в ПФУ, а через соответствующее структурное подразделение силового ведомства по последнему месту службы. Например, через ТЦК СП, или через воинскую часть/ведомство (МОУ, МВД, МЧС и т. д.).

Эти учреждения помогают собрать пакет документов и самостоятельно передают их в Пенсионный фонд.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м снова ужесточат условия выхода на пенсию. Вместо 32 лет стажа, как в этом году, надо будет иметь не менее 33 лет стажа для выхода на пенсию в 60 лет.

