Пострадал за Путина: блокирующего границу поляка задержали за призыв к президенту России разобраться с Украиной
Польская полиция задержала блокирующего границу фермера с плакатом "Путин, разберись с Украиной и Брюсселем". Кроме надписи, тот также разместил на тракторе флаг СССР.
О задержании сообщили в самой полиции. Назвав при этом произошедшее разжиганием ненависти.
"Борьба с преступлениями на почве ненависти является одним из приоритетов Главного управления полиции. Лицо, совершившее деяние из ненависти к другому человеку, подлежит уголовной ответственности", – говорится в сообщении.
Кроме того, там отметили: полиция и прокуратура уже применяют меры, согласно Уголовному кодексу. Протестующему грозит штраф либо 2 года лишения или ограничения свободы за подстрекательство к ненависти на основании национальных, этнических, расовых, религиозных различий.
С нападением на поезд с украинским зерном также разбираются
Кроме того, рассказал в эфире телемарафона замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич, польские правоохранители также занялись случаями с порчей поляками украинского зерна. По его словам, соответствующие эпизоды уже расследуются.
"На координационной платформе в Брюсселе, где обсуждаются вопросы экспорта агропродукции в ЕС, мы услышали заверения от представителя Польши в Евросоюзе, что эти эпизоды уже расследуются польскими правоохранительными органами. Радует, что все-таки реакция польских властей на эти инциденты есть", – сказал он.
Напомним: утром 20 февраля польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска на границе с Украиной "Медыка – Шегини". Более того, они рассыпали зерно из грузового вагона на пути.
На место происшествия приехала полиция. После чего менее чем через полчаса польские фермеры разблокировали железную дорогу.
Этот случай – не первый, когда польские протестующие рассыпали украинское зерно, а именно 11 февраля неподалеку от пункта пропуска "Дорогуск". Тогда протестующие поляки напали на украинские грузовики и высыпали часть зерна из кузовов на асфальт.
Пострадали грузы трех фур, которым пришлось вернуться в Украину. В общей сложности из каждого грузовика высыпалось примерно по тонне украинского зерна, которое везли на экспорт транзитом через Польшу со всеми соответствующими документами и пломбами.
После инцидента полиция Хелма начала собирать материалы для расследования. Как рассказала комиссар Эва Чиж, правоохранители, в частности, опросили свидетелей и занялись установлением личностей тех, кто участвовал в скандальной акции.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, генконсул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич извинилась перед украинцами за действия поляков на границе, назвав их позором. При этом она вспомнила о событиях Варшавского восстания, отметив: ранее считала, что только россияне, которые тогда отказали в посадке самолетам союзников с помощью для Варшавы, "могут спокойно смотреть, как истекает кровью другая нация".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!