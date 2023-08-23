Помогут в случае масштабных отключений света: топ-3 вещей, которые можно купить уже сейчас

Чем ближе к холодам, тем чаще украинцев предупреждают о возможном возобновлении отключений электричества. Такое развитие событий предполагают даже в Минэнергетики – хотя и оговариваются: без новых обстрелов Россией энергоинфраструктуры Украины этого удастся избежать. Эксперты же настроены не так оптимистично. Так или иначе, но украинцам следует уже сейчас позаботиться о приготовлении всего необходимого.

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OBOZREVATEL выделил топ-3 вещей, которые можно закупить уже сейчас – и не ожидать ажиотажа, подобного возникшему прошлой осенью с зарядными станциями. Когда, напомним, спрос резко вырос, а с ним и цены.

1. Термобелье

Отключать могут не только свет, но и отопление. Поэтому следует позаботиться о термобелье. При его выборе нужно обратить внимание на содержание шерсти в изделии – самым теплым будет белье из шерсти мериноса. Впрочем, оно же будет и самым дорогим. Бюджетный вариант – термобелье на микрофлисе.

По ценам – можно купить как за несколько сотен, так и за несколько тысяч гривен.

2. Газовая горелка или портативная газовая плита

Для приготовления еды в домах с электроплитами можно использовать газовую горелку. Как рассказывают в Visit Ukraine, наименьшего баллона хватит на неделю для 1-2 человек. А баллоны на 2-10 л "прокормят" больше людей в течение довольно длительного периода.

В зависимости от параметов, цены на такие девайсы отличаются. Купить их можно и за 700 грн, и за 3 000 грн.

Так же отличаются цены и на газовые баллоны для них. Небольшой можно купить за 150 грн. А, к примеру, на 3 л – приблизительно за 1 000 грн.

3. Зарядная станция с аккумуляторами

Эти приборы выгодны тем, что благодаря выходу 220В они могут работать много часов подряд. Либо же – в зависимости от мощности вашей модели – даже дней.

Цены на зарядные станции отличаются в зависимости от ряда параметров, в частности мощности. К примеру, на 288 Вт/ч можно купить за около 7 000 грн, а на 1260 Вт/ч, к которой можно даже холодильник и стиральную машину подключить, – за 45 000 грн.

Есть ли угроза масштабного блекаута

В Министерстве энергетики считают, что Украина сможет пройти зиму-2023/24 без отключений электричества. Впрочем, только при условии отсутствия обстрелов россиянами энергоинфраструктуры страны.

А вот эксперты настроены не так оптимистично. В частности, некоторые из них отмечают, что отключений света зимой не удастся избежать даже без обстрелов.

"Если Запорожской АЭС в системе не будет, то у нас будут достаточно ощутимые проблемы с генерацией. Размер этого дефицита, как мне лично представляется, перекрыть импортом мы не сможем. Просто столько импорта мы не затянем. Поэтому зимой вполне могут быть ограничения", – рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По словам же председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, главной проблемой является отсутствие запаса прочности в сетях "Укрэнерго". В частности, на ее подстанциях.

"Мы зависимы от крупных генерирующих объектов, которые выдают электроэнергию из-за больших подстанций. Соответственно, критически важное значение имеет запас прочности на тех подстанциях, а сейчас он недостаточен", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае отключений электричества остро станет проблема согрева – как личного, так и, в частности, места для сна. Одно из лучших решений – спать в спальнике и палатке.

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