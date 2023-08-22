Угроза масштабного блекаута? Украинцам рассказали, чего ждать зимой

В Министерстве энергетики считают, что Украина сможет пройти зиму-2023/24 без отключений электричества. Впрочем, только при условии отсутствия обстрелов россиянами энергоинфраструктуры страны.

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Об этом рассказал глава министерства Герман Галущенко. Он также отметил: если к отключениям электричества придется прибегать, они будут временными.

"Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения зимнего отопительного сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак, которые мы не можем прогнозировать. Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер", – сказал министр.

Цель России – масштабный блекаут в Украине

В то же время Галущенко подчеркнул: целью России является оставить украинцев без энергоснабжения. Для чего она может прибегнуть к модифицированным ударам по энергосистеме Украины.

"Цель врага – достичь блекаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы", – объяснил он.

Украина готовится к зиме

В целом же, отметил министр, энергетическую инфраструктуру Украины готовят к эффективной работе зимой. Также он заверил: к наступлению холодов система будет готова.

"Энергосистема будет готова к зиме. Есть все необходимые ресурсы для прохождения зимнего отопительного сезона без отключений электроэнергии", – констатировал Галущенко.

Действительно удастся избежать отключений света

Впрочем, эксперты настроены не так оптимистично. В частности, некоторые из них отмечают, что отключений света зимой не удастся избежать даже без обстрелов.

"Если Запорожской АЭС в системе не будет, то у нас будут достаточно ощутимые проблемы с генерацией. Размер этого дефицита, как мне лично представляется, перекрыть импортом мы не сможем. Просто столько импорта мы не затянем. Поэтому зимой вполне могут быть ограничения", – рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По словам же председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, главной проблемой является отсутствие запаса прочности в сетях "Укрэнерго". В частности, на ее подстанциях.

"Мы зависимы от крупных генерирующих объектов, которые выдают электроэнергию из-за больших подстанций. Соответственно, критически важное значение имеет запас прочности на тех подстанциях, а сейчас он недостаточен", – рассказал он.

Ему вторит и энергоэксперт Геннадий Рябцев, отмечающий: в настоящее время баланс в энергосети "недостаточно прочный"

"Почему говорят, что может быть хуже, чем в прошлом году? Из-за отсутствия резерва генерирующих мощностей", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае отключений электричества остро станет проблема освещения квартир и домов – особенно в вечерние часы. Одно из лучших решений – светодиодные лампы с аккумулятором.

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