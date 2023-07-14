Украинцам советуют запасаться генераторами и зарядными станциями: масштабыне отключения света могут вернуться

Будущая зима может стать для Украины сложнее предыдущей. При чем, проблемы будут даже при условии отсутствии обстрелов. Дело в том, что с холодами потребление электричества вырастет. А следовательно, вырастет и нагрузка на и без того ослабленную энергосистему страны. Соответственно, отключения света могут вернуться, а потому украинцам уже сейчас советуют готовиться к этому: в частности, закупать генераторы и зарядные станции.

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"Если Запорожская АЭС в системе не будет, то у нас будут достаточно ощутимые проблемы с генерацией. Размер этого дефицита, как мне лично представляется, перекрыть импортом мы не сможем. Просто столько импорта мы не затянем. Поэтому зимой вполне могут быть ограничения", – рассказал УП директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

В свою очередь, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук на примере Киева объяснил: каждые минус пять градусов температуры воздуха – это плюс 100 МВт потребления. И "чем будет холоднее, тем больше будет дефицит".

"Украина будет потреблять больше и может возникнуть значительно больший дефицит, который не получится покрыть импортом. Когда импорта не хватит, систему придется балансировать отключениями", – признал он.

Ситуация хуже, чем была в 2022 году

Нанесенные россиянами разрушения украинской энергосети оказались слишком масштабными, чтобы справиться с ними за лето. По словам Сахарука, на время окончания предыдущего осенне-зимнего периода "75% тепловой генерации были разрушены или повреждены".

"Условия, в которых мы начнем эту зиму, будут гораздо хуже тех, что были в начале прошлой зимы. Такого не было в 2022 году", – констатирует он.

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус объясняет: главной проблемой в настоящее время является отсутствие запаса прочности в сетях "Укрэнерго". В частности, на ее подстанциях.

"Мы зависимы от крупных генерирующих объектов, которые выдают электроэнергию из-за больших подстанций. Соответственно, критически важное значение имеет запас прочности на тех подстанциях, а сейчас он недостаточен", – рассказал он.

Ему вторит и энергоэксперт Геннадий Рябцев, отмечающий: в настоящее время баланс в энергосети "недостаточно прочный"

"Почему говорят, что может быть хуже, чем в прошлом году? Из-за отсутствия резерва генерирующих мощностей", – подчеркунл он.

Что делать людям

Впрочем, говорить о неотвратимости массовых отключений пока нельзя. Как отметил собеседник авторов материала в правительстве, "точно оценить или спрогнозировать, какой будет ситуация, сейчас невозможно".

При этом он признает: вероятность новых атак на энергетику крайне велика. И если Россия снова прибегнет к ним, "аварийные ситуации и отключения неизбежны".

Тем не менее, ситуация не безнадежна. Дело в том, что 2022 год дал энергетикам драгоценный опыт. И теперь выход из строя какой-либо системы "не является неожиданностью или катастрофой – компании хорошо понимают, как следует реагировать на любую ситуацию".

Украинцам же, отмечается в материале, лучше всего уже начать готовиться к возможным проблемам. Даже если их и удастся избежать.

"Если у вас есть генератор, проведите его техосмотр и запаситесь топливом. То же касается мощных павербанков. Готовьтесь к тому, что эти вещи вам понадобятся", – предупреждает Харченко.

Не избавляться от генератора советует и Сахарук. Кроме того, отмечает он, следует обратить внимание на утепление домов.

Об этом же говорит и Рябцев. По его словм, следует обеспечить автономное энергообеспечение:

домов;

фермерских хозяйств;

малых предприятий в случае аварий.

"Украинцам нужно понять: до конца войны проблемы с электроэнергией не исчезнут. Затруднения будут даже после ее окончания, поэтому лучше к этому быть готовым", – подытожил он.

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