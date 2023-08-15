На случай масштабных отключений света: что купить, чтобы не замерзнуть без отопления

Чем ближе к окончанию лета, тем чаще энергетики и профильные эксперты предупреждают украинцев о возможном возврате режима отключений электричества. Ведь с одной стороны, причиненные Россией разрушения энергосистеме страны очень масштабные и справиться с ними за лето в полной мере не удалось. А с другой, новые массовые атаки врага не исключены. В таком случае остро станет проблема согрева – как личного, так и, в частности, места для сна.

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И если частных домах с этим проще – всегда можно использовать дрова, то в квартирах приходится выкручиваться, говорится в материале OBOZREVATEL. Поэтому первым делом следует запастись теплыми вещами:

носками;

свитерами;

штанами;

халатами;

одеялами и пр.

"Лучше всего для этого подойдут изделия из флиса, ведь в них и очень тепло, и можно свободно двигаться. По ценам разброс огромный – все зависит от ваших предпочтений и дохода", – говорится в материале.

Дополнительно следует позаботиться о термобелье. При его выборе нужно обратить внимание на содержание шерсти в изделии – самым теплым будет белье из шерсти мериноса. Впрочем, оно же будет и самым дорогим. Бюджетный вариант – термобелье на микрофлисе.

По ценам – можно купить как за несколько сотен, так и за несколько тысяч гривен.

Как подготовить место для сна

Для как можно более комфортного сна постель должна быть сухой, а главное, теплой. Решить эту проблему при отсутствии отопления помогут:

Спальник.

Если человек в спальнике не замерзает в походах, то в комнате тоже будет комфортно. Вкладка для него должна быть из специальной ткани или микрофлиса. Купить спальник можно, к примеру, за 600 грн. А можно и за 2 600 грн.

Палатка.

От дыхания она быстро нагреется, поэтому спать в ней может быть теплее, чем прямо в постели. Здесь тоже можно обойтись как бюджетным вариантом, к примеру за 900 грн, так и приобрести модель подороже, например за около 3 000 грн.

Грелка.

Стоит недорого – можно найти за 80 грн, можно за 200 грн.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что при отключении света также остро станет проблема освещения квартир и домов – особенно в вечерние часы. Одно из лучших решений – светодиодные лампы с аккумулятором.

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