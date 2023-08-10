Готовиться нужно уже сейчас: ждать ли украинцам блекаута, чем запасаться и сколько это стоит

Чем ближе к окончанию лета, тем чаще энергетики и профильные эксперты говорят о возможном возвращении графиков отключения электроэнергии обычным украинцам. Более того, предупреждают, что грядущей зимой энергосистема страны может столкнуться с еще большими вызовами, чем прошлой – ведь, в частности, причиненные ей Россией разрушения очень масштабные и справиться с ними за лето в полной мере не удалось.

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И хотя 100%-ой гарантии того, что отключения света вернуться, не дает никто, украинцев уже сейчас призывают готовиться к ним – хотя бы потому, что пока огромного ажиотажа нет, многие вещи и оборудование можно закупить по более низким ценам. OBOZREVATEL собрал всю информацию о возможных отключениях света, а также разбирался, чем лучше запастись на случай новых блекаутов.

Почему свет снова могут начать отключать

Важно понимать: даже если Россия не станет прибегать к новым масштабным атакам на украинскую энергосеть, и, следовательно, дополнительных разрушений не будет, полностью избежать проблем не удастся. Ведь:

с холодами потребление электричества вырастет;

следовательно, вырастет и нагрузка на и без того ослабленную энергосистему страны.

"Украина будет потреблять больше, и может возникнуть значительно больший дефицит, который не получится покрыть импортом. Когда импорта не хватит, систему придется балансировать отключениями", – объяснил ранее СМИ исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Еще одна возможная проблема связана с генерацией электричества. В частности, отсутствие в сети Запорожской АЭС.

"Если Запорожской АЭС в системе не будет, то у нас будут достаточно ощутимые проблемы с генерацией. Размер этого дефицита, как мне лично представляется, перекрыть импортом мы не сможем. Просто столько импорта мы не затянем. Поэтому зимой вполне могут быть ограничения", – пояснил объяснил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко..

Его поддерживает и председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус. Он отмечает: Украина зависима от крупных генерирующих объектов, которые выдают электроэнергию из-за больших подстанций. Соответственно, критически важное значение имеет запас прочности на тех подстанциях, "а сейчас он недостаточен".

Что купить

В связи с этим и энергетики, и эксперты призывают украинцев не тянуть до последнего и начать готовиться к возможным блекаутам уже сейчас. А то ведь потом и цены могут взлететь, да и не факт, что дефицита не будет. Вспомните ситуацию с зарядными станциями прошлой осенью и делаем выводы.

OBOZREVATEL же провел опрос и выяснил, что для комфортной жизни с периодическими длинными отключениями света украинцы, на самом деле, покупали не так и мало различных товаров. Что является дополнительным аргументом озаботиться этим уже сейчас.

Условно все необходимое можно поделить на несколько групп. Итак:

Обеспечение энергией.

Первое и, безусловно, самое важное. Для тех, кто живет в частном доме, лучшим вариантом будет генератор. Как подсчитали ранее в Министерстве реинтеграции, обычно для работы бытовых приборов по типу холодильника, электрочайника и т.д. достаточно генератора на 3 кВт.

Цены же на них различаются в зависимости от параметров. К примеру, можно купить как за 9 139 грн, так и за 37 300 грн.

А вот если в доме есть котел отопления или электроплита, то понадобится устройство большей мощности – около 5 кВт. В случае же постоянной работы электрического отопления, насоса и бойлера лучше приобрести генератор на 7 кВт.

Здесь цены также различаются в зависимости от различных характеристик. Можно приобрести, к примеру, как за 36 299 грн, так и за 131 570 грн.

Кстати, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно хранить и пользоваться генератором. А также какой лучше всего выбрать, исходя из ваших потребностей.

В целом же, в Украине чаще всего выбирают бензиновые или дизельные генераторы – газовые генераторы, а также двухтопливные (газ + бензин) не пользуются большой популярностью по ряду причин: в частности, высоких требований к качеству газа и низкой автономности.

Соответственно, нужно запастись и топливом. По данным Enkorr, 8 августа:

бензин А-95 в среднем стоил 50,69 грн/л;

дизель – 49,98 грн/л.

И поскольку топлива нужно будет много – бензиновый генератор мощностью 3 КВт, будет потреблять в час около 1 л бензина, а такой же дизельный будет "есть" 0,6 л топлива в час, – купить его лучше всего сейчас. Ведь как рассказал OBOZREVATEL гендиректор одной из сетей АЗС Леонид Косянчук, в ближайшее время цены на бензин могут вырасти сразу на 3-4 грн за литр. То есть стоимость А-95 может достичь около 51,5-52,5 грн/л.

Если же вы живете в квартире, генераторы не для вас – техника безопасности не позволяет. Поэтому лучше всего купить зарядную станцию. Кстати, в народе их прозвали "экофлоу", однако это название лишь одного из производителей, ставшего самым популярным среди украинцев.

Эти приборы выгодны тем, что благодаря выходу 220В они могут работать много часов подряд. Либо же – в зависимости от мощности вашей модели, – даже дней. Детальнее о том, как их использовать и на что обращать внимание, мы писали здесь.

Цены же на зарядные станции различаются в зависимости от ряда параметров, в частности, мощности. К примеру, на 288 Вт/час можно купить за 7 797 грн. А на 1260 Вт/час, к которой можно даже холодильник и стиральную машину подключить, за 43 999 грн.

Впрочем, если ваши потребности ограничиваются зарядкой телефона/ноутбука либо же других небольших приборов, хватит и обычного павербанка. Об их особенностях читайте здесь. По ценам, опять же, все зависит от параметров. Можно заплатить как около 600 грн, так и 7 000 грн.

Освещение.

В вечерние часы вам, само собой, понадобиться освещение помещения. А поскольку осенью-зимой темнеть начинает рано, делать это нужно будет в течении довольно долгого периода времени.

Одно из лучших решений – светодиодные лампы с аккумулятором. Хороши они тем, что благодаря, собственно, аккумулятору не просто горят, но и накапливают энергию и позволяют работать без подключения несколько часов.

Цены на них разные – все, опять же, зависит от характеристик. Купить такой прибор можно как за около 200 грн, так и за 400 грн.

Еще варианты – фонари. В зависимости от типа, работают как от батареек, так и от встроенного аккумулятора. Поєтому последние необходимо время от времени заряжать. Цены – на любой вкус. К примеру батареечный можно купить за около 100 грн, а аккумуляторный – за около 3 000 грн.

Если же света нужно немного – к примеру, просто чтобы было видно, куда идешь, вполне сойдут и светодиодные гирлянды. Купить их можно как за 100-300 грн, так и за 1 000 грн и выше – все зависит от ваших потребностей и размера кошелька.

Самый очевидный и простой способ – свечи. Купить можно как за несколько гривен, так и за несколько тысяч за набор. Главное, что нужно помнить при их использовании – техника безопасности: подальше от легковоспламеняющихся предметов, огнеупорная подставка и т.д.

Тепло.

В частных домах с этим проще – всегда можно использовать дрова. А вот в квартирах приходится выкручиваться.

Первым делом, следует запастись теплыми вещами – носками, свитерами, штанами, халатами, одеялами и пр. По словам экспертов Visit Ukraine, лучше всего для этого подойдут изделия из флиса – ведь в них и очень и тепло, и свободно двигаться. По ценам разброс огромный – все зависит от ваших предпочтений и дохода.

Дополнительно следует позаботиться о термобелье. При его выборе нужно обратить внимание на содержание шерсти в изделии – самым теплым будет белье из шерсти мериноса. Впрочем, оно же будет и самым дорогим. Бюджетный вариант – термобелье на микрофлисе.

По ценам – можно купить как за несколько сотен, так и за несколько тысяч гривен.

Важно также подготовить место для сна. Спать в тепле поможет спальник – если человек в спальнике не замерзает в походах, то в комнате тоже будет комфортно. Вкладка для него должна быть из специальной ткани или микрофлиса. Купить спальник можно, к примеру, за 600 грн. А можно и за 2 600 грн.

Палатка – от дыхания она быстро нагреется, поэтому спать в ней может быть теплее, чем прямо в постели. Здесь тоже можно обойтись как бюджетным вариантом, к примеру, за 900 грн, так и приобрести модель подороже – например, за около 3 000 грн.

Грелка. Стоит недорого – можно найти за 80 грн, можно за 200 грн.

Еда.

Если есть газовая плита – проблем не будет. Если плита електрическая – нужно подготовиться.

Еда должна быть такой, чтобы ее можно было легко приготовить либо съесть без приготовления, советует блогер Кирилл Данильченко. В частности, следует запастись вермишелью "паутинка", которая "не требует варки – просто 5 минут в кипятке".

"Обычные овсяные хлопья, не быстрые, отлично завариваются кипятком. Цукаты, изюм, орехи, семечки туда. Кус кус – 10 минут в кипятке, туда 50 грамм тертого сыра который неделями в вакууме хранится при температуре в 5 градусов на балконе", – рассказывает он.

Кроме того, отмечается, нелишним будет закупить цельнозерновые сухие завтраки и молоко длительного хранения. А также сушеные картофельные хлопья. "Жменю резанных томатов и паприки туда, соли и овощей, что угодно мясное – от джерки до баночки фарша или паштета. И готов котелок пюре в любом месте, где есть кипяток", – поделился рецептом Данильченко.

В целом же, со своей стороны советуют в Visit Ukraine, запасаться следует непортящейся и сытной пищей. Лучше всего закупить:

сухофрукты или орешки;

шоколад;

энергетические батончики;

мед;

сало;

консервы и т.д.

По ценам разброс огромный – все зависит от того, что предпочитаете именно вы. А также, сколько готовы потратить.

Впрочем, если если приходится экономить, стоит обратить внимание на продукты собственных торговых супемаркетов в сетях супермаркетов. Стоят они дешевле, а их качество довольно приличное.

Для приготовления еды можно использовать газовую горелку. Как рассказывают в Visit Ukraine, наименьшего баллона хватит на неделю для 1-2 человек. А баллоны на 2-10 л "прокормят" больше людей в течение довольно длительного периода.

В зависимости от параметов, цены на такие девайсы отличаются. Купить их можно и за 700 грн, и за 3 000 грн.

Так же отличаются цены и на газовые баллоны для них. Небольшой можно купить за 150 грн. А, к примеру, на 3 л – за около 1 000 грн.

Впрочем, не стоит рассчитывать приготовить на горелке большую кастрюлю борща на 10 человек. Этот девайс лучше всего подходит для приготовления:

каш;

макарон;

хлопьев.

Досуг.

Чем заниматься без света – личное дело каждого, здесь все зависит от предпочтений. Можно, к примеру:

читать электронные книги – главное, держать их заряженными;

играть в настольные игры, разнообразие которых огромное.

Значит, скоро свет снова будет по несколько часов в сутки?

Возможно, но необязательно. Хотя бы потому, что энергетики уже имеют колоссальный опыт, а потому действовать, как предполагается, будут быстрее и эффективнее. Насколько это будет возможно.

Да и настолько массовых ударов по Украине и, в частности, ее энергоинфраструктуре, как это было в конце прошлого-начале нынешнего года, может и не быть. Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Россия использовала во время минувшей осени и зимы огромный арсенал ракет. При чем накапливала она его "достаточно долго".

"Поэтому следует, конечно, ожидать обострения. Но, возможно, таких уже ракетных ударов, такой массы, как была тогда, будет меньше", – сказал он.

Почему нельзя накопить электричество для всей страны в огромных батареях

Потому что нет полноценной, опробованной, работающей технологии. Те же, что есть, в таком масштабе эффекта не дадут.

"У нас мощность энергосистемы сейчас где-то 12-16 ГВт. То есть мы потребляем такой объем электроэнергии в сутки в течение года. Исходя из практики, таких аккумуляторов нужно поставить хотя бы на треть этой мощности – то есть на 5 ГВт. И в принципе тогда мы сможем туда закачивать электроэнергию. Но полноценной технологии, которая позволила бы реализовать такой масштаб, сейчас нет", – рассказал OBOZREVATEL эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Он напомнил: в 2020 году компания ДТЭК запустила промышленную систему накопления энергии мощностью 1 МВт от компании Honeywell. Установили батарею на Запорожской ТЭС для:

накопления, хранения и отдачи электроэнергии в сеть;

предоставления услуг по обеспечению надежности энергосистемы Украины.

Однако, по его словам, ее мощности хватает всего на 2 часа работы. И то, снабжать энергией она сможет "не весь город, а определенные объекты".

"Ключевой же вопрос в цене. Сколько будет стоить такая энергия, сейчас до конца непонятно, но точно ясно, что очень дорого. По приблизительным данным (ведь их особо не раскрывают),1 ГВт такой энергии будет стоить около 8 млрд долларов. А чтобы построить современный блок АЭС, нужно 5-6 млрд долларов – и это же он дольше будет работать и выдавать электроэнергию", – пояснил эксперт.

Как можно помочь энергосистеме

Здесь все просто – экономить электричество. В частности, пользоваться мощными электроприборами поочередно. Особенно в вечерние часы – когда потребление растет.

К примеру, как рассказали ранее в Киевской городской госадминистрации (КГГА), наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. Далее идут:

калорифер, кондиционер, бойлер и масляный обогреватель, потребляющие по 2-3 кВт;

стиральная машина – от 2 до 2,5 кВт;

микроволновая печь и электрочайник – по 1,5-2 кВт;

фен, пылесос, утюг – по 0,5-1,5 кВт;

компьютер – 0,4-0,8 кВт;

холодильник – 0,3-0,6 кВт;

телевизор – 0,1-0,4 кВт.

Также там объяснили: ориентировочная нагрузка на квартиру должна составлять 5-10 кВт. Т. е. одновременно можно включить, к примеру, обогреватель и электроплиту. А вот стирку или уборку лучше отложить на время, когда один из уже включенных приборов прекратит работу.

Как объяснили в "Укрэнерго", таким образом удастся помочь им достичь сразу 2 целей:

эффективно восстанавливать энергосистему;

подготовиться к отопительному сезону.

"Экономия не значит отказ, это значит привыкнуть рационально использовать электроэнергию. Украинцы – одна из наиболее генераторооснащенных наций, теперь мы должны стать одной из самых энергосберегающих", – призвал ранее глава компании Владимир Кудрицкий.

В целом же следует понимать: до конца войны проблемы с электроэнергией не исчезнут. Более того, по словам энергоэксперта Геннадия Рябцева, "трудности будут даже после ее окончания". Поэтому лучше к этому быть готовым уже сейчас.