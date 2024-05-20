Пользователям новой криптовалюты подарят $10 млн: кто получит

Команда криптовалютного проекта Notcoin провела листинг токенов на крупнейших криптобиржах. После этого курс актива упал более чем вдвое, а у пользователей возникли проблемы с переводом монет NOT.

Согласно данным криптоагрегатора CoinMarketCap, 16 мая, когда Notcoin добавили крупнейшие торговые площадки, включая Binance, OKX, Bybit, Kucoin, Gate и Bitget, торги стартовали с отметки $0,012. Но по состоянию на 20 мая курс NOT составил $0,005 за токен, то есть на 59% меньше.

Также оказалось, что многие пользователи столкнулись с проблемами. В частности, у них возникли проблемы при начислении токенов на платформах Binance и Bybit, а также при переводе NOT в Telegram Wallet.

В Bybit уже объявили о выплате $26 млн. компенсации клиентам биржи, которые получили Notcoin с задержкой или столкнулись с недоступностью платформы. Кроме того, из-за проблем, возникших у пользователей на P2P-рынке 16 и 17 мая, им возвратят комиссию за операции и установят нулевой сбор на проведение транзакций в период с 20 по 22 мая включительно.

Кроме того, команда Notcoin анонсировала начисление дополнительных токенов – общий объем компенсации составит $10 млн. Отдельно 10 NOT будут дополнительно начислены за каждый Toncoin на бонусном счете в период с 15 по 21 мая.

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