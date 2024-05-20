Ни света, ни биткоинов: нефтяной гигант запретил майнить криптовалюту

Власти Венесуэлы планируют запретить майнинг криптовалют в стране. С этой целью такие предприятия отключат от национальной электросети.

Как сообщили в Министерстве электроэнергии Венесуэлы, причиной ограничений стал дефицит электричества в стране. Фактический запрет майнинга уже констатировали в Национальной криптовалютной ассоциации.

"Цель – отключить от национальной электрической системы все фермы по добыче криптовалют в стране и избежать высокого спроса, продолжив предоставлять эффективные и надежные услуги всем венесуэльцам", – объяснили в министерстве.

Чиновники добавили, что меры необходимы для стабилизации национального электроснабжения, которое было ненадежным в течение последнего десятилетия. Энергетический кризис в Венесуэле продолжается с 2009 года. Ситуация усугубилась в 2019 году после массовых отключений, оставивших несколько городов без света на срок до семи дней.

А запретить добычу криптовалюты в стране решили на фоне масштабной антикоррупционной инициативы. В прошлом году в стране арестовали несколько высокопоставленных чиновников, в том числе бывшего председателя Управления криптовалютными активами Хоселита Рамиреса, обвиняемого в финансовых преступлениях. Его задержание в марте 2023 года привело к закрытию возглавляемого им ведомства и ряда начатых проектов. В этом году в городе Маракаи на севере страны изъяли около 2000 устройств для майнинга.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о решении правительства Венесуэлы отказаться от проекта государственной криптовалюты Petro. Данная криптовалюта была обеспечена нефтью и просуществовала шесть лет, после чего проект признали неудачным и перестали поддерживать.

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