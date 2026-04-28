Половина украинских айтишников боится увольнения: каким специалистам не стоит волноваться

Несмотря на то, что 82% украинских айтишников имеют работу, более половины все еще боится увольнения, а наиболее частыми причинами сокращений остаются оптимизация штата и финансовые проблемы компаний. Наиболее стабильно сейчас чувствуют себя специалисты по кибербезопасности и AI/ML, тогда как дизайнеры и геймдев-специалисты остаются среди наиболее уязвимых на рынке труда.

Видео дня

Об этом говорится в материале DOU. В исследовании приняли участие 3777 специалистов, работающих в Украине, а также 943 специалиста, которые находятся за рубежом. Кроме того, опрос охватил и начинающих, которые только ищут свой первый оффер в отрасли.

Результаты показали, что в целом 82% украинских айтишников пока трудоустроены. Впрочем, параллельно с положительной динамикой выросло и количество тех, кто активно ищет новую работу. Сейчас таких уже 16% среди специалистов в Украине и 21% среди тех, кто работает за рубежом.

Лучшая ситуация сегодня у специалистов по кибербезопасности. В категории Security зафиксировано фактически 100% занятости, что делает это направление одним из самых стабильных на рынке. Также высокие показатели трудоустройства имеют:

системные администраторы – 98%;

DevOps-инженеры – 93%;

специалисты по AI/ML – 92%.

Это объясняется несколькими факторами. Во-первых, компании все больше инвестируют в защиту инфраструктуры из-за роста киберугроз. Во-вторых, стремительное развитие искусственного интеллекта создает высокий спрос на специалистов, которые могут не просто пользоваться AI-инструментами, а строить сложные ML-модели, автоматизацию и AI-продукты.

Именно поэтому AI/ML-специалисты сегодня чувствуют себя значительно увереннее большинства других специалистов. Больше всего проблем с трудоустройством сейчас имеют представители креативных направлений. В частности, почти 40% дизайнеров и разработчиков уровней в геймдеве не имеют стабильного контракта, это одна из худших ситуаций среди всех ИТ-профессий.

Особенно сложно в нишах, где результат работы труднее напрямую привязать к быстрой прибыли бизнеса, ведь во время кризиса компании прежде всего сохраняют критически важные технические роли. Несмотря на распространенные опасения относительно массовой замены людей искусственным интеллектом, реальные причины увольнений оказались другими. Чаще всего айтишники теряли работу из-за:

оптимизации штата – 38%;

сложной финансовой ситуации в компаниях – 32%;

завершения проектов – 20%.

И только 5% респондентов отметили, что причиной увольнения стало именно внедрение искусственного интеллекта. AI пока не стал массовым "заменителем" работников, хотя существенно меняет подходы к работе и требования к специалистам.

При этом тип причин часто зависит от бизнес-модели компании. Продуктовые компании чаще объясняют сокращение оптимизацией внутренних процессов, тогда как сервисные и аутстаффинговые бизнесы чаще сталкиваются с финансовыми трудностями.

Несмотря на позитивные сигналы на рынке, уровень тревожности среди айтишников остается очень высоким. 51% специалистов в Украине признались, что боятся потерять работу. Среди тех, кто находится за рубежом, этот показатель еще выше – 57%. Больше всего волнуются – Software Engineers, Sales/BizDev-специалисты.

Категории особенно чувствительны к колебаниям рынка, поскольку именно они часто первыми попадают под сокращение или зависят от нестабильного потока новых проектов. Зато меньше всего переживают за свое профессиональное будущее:

тимлиды;

руководители команд;

аналитики.

Их уверенность объясняется высоким уровнем ответственности, управленческими функциями и более сложной заменяемостью на рынке труда. Аналитики отмечают, что даже несмотря на оживление, рынок уже не будет таким, как в период "золотых лет" ИТ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!