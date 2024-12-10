Поймали с поличным: прикарпатец пытался ввезти в Украину технику Apple на полмиллиона гривен. Фото

Житель Прикарпатья пытался ввезти в Украину из Польши технику фирмы Apple на 400 тысяч гривен. В его авто нашли 9 планшетов Apple iPad и 13 пар наушников AirPods.

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Инцидент произошел на пункте пропуска "Шегини – Медика", сообщили в понедельник, 9 декабря, на официальной Facebook-странице Львовской таможни. 42-летний водитель Mercedes Sprinter для прохождения таможенного контроля выбрал полосу "красный коридор" и задекларировал 50 кг подержанной одежды.

"Однако во время углубленного осмотра микроавтобуса работники таможни обнаружили в багажном отделении 9 планшетов Apple iPad и 13 пар наушников AirPods. По предварительным данным, стоимость не задекларированных товаров без признаков использования составляет 400 тыс. гривен", – сообщили таможенники.

Сам водитель заявил, что не знает, как среди одежды оказалась техника.

"По этим фактам составлен админпротокол, согласно ч.2 ст. 471 (Недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу гражданами) ТКУ", – добавили в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, половина украинских магазинов, продающих технику Apple, не выдает фискальных чеков, а также не имеет субъекта хозяйствования (не указывает, кто является фактическим продавцом товара). При этом весь товар по-прежнему – контрабандный.

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