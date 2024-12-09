Украину завалили "черными" iPhone: названы магазины, массово продающие контрабандную технику Apple

Половина украинских магазинов, продающих технику Apple, не выдает фискальные чеки, а также не имеет субъекта хозяйствования (не указывает, кто является фактическим продавцом товара). При этом весь товар, ранее – контрабандный.

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Об этом сообщает Центр экспертиз "Тест". Согласно проведенному им исследованию под мониторинг попали отдельные магазины сетей:

"Ябко";

Yabluka;

"Техно еж";

iPeople.

Также были проверены онлайн-магазины:

eStore;

Appleroom;

iStore;

My Cloud Store;

Grokholsky;

Touch;

Skay;

myApple;

"Ябко";

Yabluka.

"По результатам мониторинга 11 магазинов из 20 не выдали обязательный фискальный чек. 3 физических магазина (2 магазина сети "Ябко", магазин iPeople) и 8 при онлайн продаже, а именно: Yabluka, eStore, Appleroom, iStore, Grokholsky, Touch, Skay, myApple", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: 10 из 20 магазинов не идентифицировали субъекта хозяйствования – то есть не указали, кто является фактическим продавцом товара. Это:

три магазина в оффлайне, которые не выдали фискальный чек – 2 магазина Ябко и iPeople;

7 в онлайне – Appleroom, iStore, Grokholsky, Touch, Skay, myApple, Yabluka.

Кроме того, отмечается, анализ онлайн магазинов во время "Черной пятницы" показал, что некоторые бренды вводят в заблуждение своего потребителя – манипулируя ценой товара. Так:

Онлайн магазин "Ябко" указал на сайте первоначальную стоимость наушников 6 680 грн от которой сделал "скидку" предлагая приобрести товар за 6 199 грн на период акции.

"Этот же товар мы купили у них еще на начале ноября по той же цене (6 199 грн). Следует отметить, что по завершении акционного периода эта модель по-прежнему продается на сайте по той же цене (6 199 грн), что подтверждает введение в заблуждение потребителя", – отметили аналитики.

Touch.com.ua указал цену за товар до скидки 6 999 грн, но товар раньше был приобретен за 6 189 грн.

"То есть магазин вводит в заблуждение потребителей по старой цене на товар. Таким образом, скидка действительно есть (199 грн), но значительно меньше, чем указано на сайте (1 000 грн)", – резюмировали эксперты.

В свою очередь, журналист Евгений Плинский отметил: вопрос выхода на продажу белой техники Apple остается открытым. Ведь "контрабанда пока все наше".

"Она пользуется не просто спросом, но и возможностью сбыта. Потому и едут через границу бусы с Айфонами", – констатировал журналист.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украину через границу с Польшей пытались незаконно ввезти банковские серебряники известных монетных дворов – в частности, Камеруна и Новой Зеландии. Общая стоимость контрабандных монет превысила 1 млн грн.

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