Подсанкционный олигарх Григоришин обустраивает виллу в Швейцарии: Украина хочет объявить его в розыск Интерпола

Подсанкционный бизнесмен Константин Григоришин, несмотря на арест его активов и розыск в Украине, продолжает свободно жить в Европе, распоряжаться своим состоянием и проводить реновацию элитной недвижимости. Впрочем, довольно скоро ситуация может измениться – украинские правоохранители планируют обратиться в Интерпол для объявления его в международный розыск.

Об этом сообщают "Схемы". Журналисты узнали о причастности олигарха к многомиллионному хищению средств.

Схема в "Сумыоблэнерго"

Весной 2026 года стало известно, что в "Сумыоблэнерго" разоблачили схему хищения около 68 млн грн. Средства получал подсанкционный бизнесмен, для которого создали фиктивную должность "советника председателя правления".

В 2020-2024 годах ему ежемесячно платили по 1,5 млн грн – средства выводились через доверенных лиц в Европе на личные нужды бизнесмена. Таким образом он также избегал выплаты дивидендов государству.

Бизнесмену и трем топ-менеджерам облэнерго объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах). Журналисты узнали, что речь идет именно о Григоришине, которому принадлежат 75% компании.

Позже стало известно, что его официально объявили в розыск в Украине. А после того, как суд заочно изберет ему меру пресечения в виде содержания под стражей, Украина сможет обратиться в Интерпол для выпуска международного запроса на задержание – Red Notice, что позволит задержать его за рубежом и экстрадировать в Украину.

На этот случай был наложен арест на банковские счета и корпоративные права олигарха в компаниях "Энера", "Энеравинница" и "Сумыоблэнерго". А Офис генпрокурора ищет его активы за рубежом.

Санкции и паспортный скандал

В январе 2025 года президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Григоришина. Украинское законодательство строго запрещает государственные закупки у компаний, чей бенефициар является гражданином РФ – несмотря на это летом 2025-го подконтрольная ему "Энера" продолжала поставлять электроэнергию госструктурам, исполкомам и воинским частям – с начала 2024 года с ней было заключено более 2000 активных договоров на сумму более 8 млрд грн.

По данным правоохранителей, олигарх имеет три паспорта: Украины, Кипра и России. Информация о последнем подтверждается данными с портала "Госуслуги". Сам Григоришин заявлял, что подал заявление на выход из гражданства РФ, но его, мол, не удовлетворяют из-за заочного суда о неуплате налогов.

А в 2024 году кипрские медиа сообщили, что Григоришина и ряд других иностранных бизнесменов лишили "золотых паспортов" из-за предоставления ложной и вводящей в заблуждение информации, а также судимости или несоблюдения условий натурализации.

Зарубежная бизнес-империя Григоришина

Но эти проблемы не помешали роскошной жизни Григоришина в Европе, где он оперирует имуществом через люксембургские структуры. Речь идет о:

Французские Альпы (Куршевель). Через люксембургскую компанию Cressida бизнесмен владеет тремя земельными участками и двумя элитными шале общей площадью более 850 кв. метров. Общая стоимость активов на этой компании в люксембургском реестре составляет около 70 миллионов евро. Связь с этими объектами прослеживается по меньшей мере с 2008 года через его многолетнюю менеджерку Марию Агини (которая также номинально владеет долями в украинских облэнерго Григоришина).

Швейцарская Ривьера: В ноябре 2025 года Григоришин изменил в люксембургском реестре адрес своего проживания. Он указал элитное поместье площадью 415 кв. метров вблизи Женевского озера. Официальным владельцем виллы является швейцарец Жак де Соссюр, однако именно Григоришин выступил официальным заявителем и финансирует масштабную перепланировку и ремонт этой недвижимости.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее на этой неделе Печерская окружная прокуратура Киева добилась ареста и передачи в управление Агентства по розыску и менеджменту активов квартиры в жилом комплексе "Кловский".

