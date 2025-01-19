Крюкова, Шуфрич, Байсаров и Мураев: Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО

Президент Зеленский подписал указ о введении санкций против 18 человек, среди которых поддерживавшие агрессию России Нестор Шуфрич, Евгений Мураев, Петр Симоненко, Светлана Крюкова и Василий Герелло. Санкции предусматривают блокировку активов, запрет на въезд в Украину и финансовые ограничения для этих лиц.

Видео дня

Об этом говорится в указе №38/2025 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 января 2025 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Санкции применены к 18 лицам, среди которых политики, деятели культуры и журналисты, имеющие пророссийские позиции или прямо способствовавшие агрессии против Украины. В список вошли:

Нестор Шуфрич – бывший народный депутат и политик, сотрудничавший с пророссийскими силами;

– бывший народный депутат и политик, сотрудничавший с пророссийскими силами; Евгений Мураев – лидер запрещенной партии "Наши";

– лидер запрещенной партии "Наши"; Петр Симоненко – лидер запрещенной Коммунистической партии Украины;

– лидер запрещенной Коммунистической партии Украины; Олег Волошин – экснардеп, активно продвигавший пророссийские нарративы;

Светлана Крюкова – экс-заместитель главного редактора пророссийского издания "Страна";

– экс-заместитель главного редактора пророссийского издания "Страна"; Василий Герелло и Илья Резник – деятели культуры, поддержавшие агрессию России;

и – деятели культуры, поддержавшие агрессию России; Константин Григоришин, Сергей Карякин, Вадим Писарев, Ружена Рублева, Леонид Байсаров, Евгений Горохов, Александр Однораленко, Леонид Литвинов, Юрий Башмет, Виктор Садовничий – представители бизнеса и культуры, способствовавшие войне или занимавшие пророссийские позиции.

Санкции предусматривают ряд ограничений. Среди них:

блокирование активов на территории Украины;

запрещение въезда на территорию Украины;

замораживание финансовых операций и запрет на выведение капиталов.

Также президент Зеленский отметил, что государство продолжает лишать государственных наград лиц, своими действиями подрывающих национальную безопасность. Он также заявил, что эти санкции являются частью систематической работы по очищению Украины от влияния российских агентов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко высоко оценил эти меры, подчеркнув, что они направлены на борьбу с пророссийской пропагандой и защиту национальных интересов. Президент анонсировал введение новых санкционных решений в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президент Владимир Зеленский лишил звания Героя Украины народного депутата Юрия Бойко. Соответствующее решение глава государства принял 19 января.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!