Недвижимость стоимостью 700 тысяч долларов: элитную квартиру российского бизнесмена в Киеве передали АРМА

Печерская окружная прокуратура Киева добилась ареста и передачи в управление Агентства по розыску и менеджменту активов квартиры в жилом комплексе "Кловский". Речь идет о недвижимости, принадлежащей российскому предпринимателю, который в обход санкций поставлял в Украину российские нефтепродукты.

Видео дня

Квартира россиянина имеет площадь почти 200 квадратных метров и ориентировочно стоит 700 тысяч долларов. Об этом сообщают специалисты Офиса генпрокурора.

ЖК "Кловский" – жилой комплекс в Киеве высотой 168 м. (Кловский спуск, 7), считается самым высоким небоскребом в Украине.

О ком речь

Прокуроры не назвали российского бизнесмена по имени, но обнародовали его заблюренное фото. Как утверждают в ОГПУ, россиянин руководил несколькими компаниями, связанными с поставками нефтепродуктов от заводов-производителей, расположенных на территории России.

Чтобы избежать проверок и санкционных ограничений, он действовал по схеме, которая предусматривала оформление документов так, будто товар принадлежит фирмам, зарегистрированным в Объединенных Арабских Эмиратах. Таким образом происхождение нефти скрывалось, а продукция беспрепятственно попадала на украинский рынок.

В мае 2023 года решением СНБО предпринимателя внесли в санкционный список за причастность к поддержке российской вооруженной агрессии против Украины. Против него ввели персональные специальные экономические и другие ограничительные меры, в частности временное лишение права пользоваться и распоряжаться собственными активами, как непосредственно, так и через других физических или юридических лиц.

Жилье было перерегистрировано

Следствие установило, что после введения санкций квартиру в ЖК "Кловский" перерегистрировали на близких к предпринимателю лиц. Такая схема имела целью избежать ареста имущества и сохранения фактического контроля над недвижимостью.

Но прокуроры доказали суду, что реальным владельцем остается именно подсанкционный россиянин, и добились ареста объекта.

Площадь квартиры – почти 200 квадратных метров, ориентировочная рыночная стоимость – около 700 тысяч долларов. После ареста недвижимость передана в управление АРМА, которое будет отвечать за сохранение и возможное дальнейшее использование объекта в интересах государства.

Российские бизнесмены в Украине

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине были арестованы активы российского бизнесмена Вадима Зарубина на более 50 млн грн – это 13 объектов коммерческой недвижимости и корпоративные права на восемь добывающих компаний, в том числе завод абразивов в Кировоградской области. Отмечается, что он финансировал армию РФ, ему заочно объявлено подозрение по статье, предусматривающей до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее в Украине национализировали часть крупнейшего производителя вагонов – Крюковского вагоностроительного завода на Полтавщине. Речь идет о доле акций предприятия, которая принадлежала российскому бизнесмену Станиславу Гамзалову.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!