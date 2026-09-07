Почти 300 тыс. грн пенсии в 42 года: как прокурор Кропива добился таких выплат через суд

Фигурант коррупционного дела "Карфаген", 42-летний прокурор Сергей Кропива, через суд добился пересчёта стажа до 25 лет 6 месяцев 18 дней и назначения пенсии с декабря 2021 года, а в 2025 году задекларировал 283,3 тыс. грн пенсионных выплат. В настоящее время Кропива является подозреваемым по делу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о возможном "крышевании" колл-центров, а Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взял его под стражу с альтернативой залога в 120 млн грн.

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Об этом пишет "Главком". Согласно информации, право на пенсию Кропива фактически отстаивал через суды. Сначала он добивался увеличения расчетного стажа, а затем обжаловал отказ Пенсионного фонда назначить ему выплаты. В результате судебного разбирательства ему назначили пенсию еще с декабря 2021 года.

Сколько пенсии задекларировал прокурор

Согласно декларациям Кропивы, пенсионные выплаты появились среди его доходов в 2024 году. Тогда он задекларировал 165,2 тыс. грн пенсии, в следующем году сумма оказалась значительно больше – 283,3 тыс. грн.

Таким образом, средний размер задекларированной пенсии Кропивы в 2025 году составлял около 23,6 тыс. грн в месяц, если разделить годовую сумму на 12 месяцев. В то же время важно, что речь идет именно о сумме, указанной в декларации за год, а не об установленном судом конкретном ежемесячном размере выплаты. На величину фактических поступлений могли влиять перерасчеты и выплаты за предыдущие периоды.

Как прокурор увеличил стаж

История с пенсией Кропивы началась еще до полномасштабного вторжения России в Украину. В апреле 2022 года он обратился в суд с иском к департаменту киберполиции Национальной полиции. До конца декабря 2021 года Кропива работал там заместителем начальника.

Одним из главных требований было обязать правоохранительный орган произвести расчет его стажа таким образом, чтобы он получил право на пенсию. Ключевым вопросом стала возможность зачислить отдельные периоды службы на льготных условиях.

В частности, Кропива просил учесть один месяц службы за три месяца за время его пребывания в составе миротворческой миссии в Косово. Речь идет о периоде с июля 2006 года по декабрь 2007-го, когда он служил патрульным оперативного взвода специального миротворческого подразделения МВД Украины.

Кроме того, он требовал зачесть месяц за полтора за отдельные периоды работы в органах внутренних дел. В этот перечень вошла, в частности, служба в должности оперуполномоченного отделения криминальной милиции по делам несовершеннолетних Золотоношского горотдела милиции Черкасской области. Также речь шла о работе в подразделениях, занимавшихся борьбой с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

От 20 лет службы до более 25 лет выслуги

На момент увольнения из полиции в конце декабря 2021 года Сергей Кропива имел, согласно материалам судебного дела, 20 лет и четыре месяца выслуги. Именно этот показатель стал предметом спора с бывшим работодателем.

Департамент киберполиции отказался учитывать спорные периоды на льготных условиях. Из-за этого Кропива обратился в суд. Окружной административный суд Киева встал на его сторону и обязал провести соответствующий расчет.

В результате стаж Кропивы был увеличен до 25 лет 6 месяцев 18 дней. То есть благодаря зачислению отдельных периодов службы его расчетный стаж увеличился более чем на пять лет.

Отмечается, что бывший работодатель пытался обжаловать это решение. Однако апелляционная жалоба осталась без рассмотрения из-за неуплаты судебного сбора, который составлял около 1,4 тыс. грн.

Пенсию пришлось отстаивать ещё в одном суде

После решения вопроса со стажем Кропива столкнулся с новой проблемой — Пенсионный фонд отказался назначать ему пенсию по стажу. Поэтому в марте 2023 года он возбудил новое судебное дело, на этот раз против Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве.

Рассмотрение завершилось в пользу Кропивы. В конце ноября 2023 года Киевский окружной административный суд признал отказ Пенсионного фонда противоправным и обязал назначить ему пенсию.

Особенность решения заключается в том, что пенсию Кропиве назначили с 13 декабря 2021 года — то есть фактически сразу после его увольнения со службы в полиции. Суд применил законодательство о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других категорий граждан.

После увольнения из полиции Кропива продолжил карьеру в правоохранительной системе и работал в Офисе Генерального прокурора. На момент описанных событий он занимал должность заместителя начальника департамента международного сотрудничества.

Именно в этот период в его декларациях начали появляться значительные суммы пенсионных выплат. В 2024 году это было более 165 тыс. грн, а в 2025 году — уже более 283 тыс. грн. То есть за два года общая сумма задекларированной пенсии превысила 448 тыс. грн.

Почему имя Кропивы оказалось в деле НАБУ

По данным НАБУ и САП, правоохранители раскрыли организацию, которая якобы обеспечивала функционирование схемы систематического получения взяток от так называемых колл-центров. Следствие считает, что Кропива, которого в материалах правоохранительных органов называют по прозвищу "Канцлер", в середине 2025 года создал и возглавил преступную организацию.

По версии следствия, к её деятельности были привлечены как сотрудники прокуратуры, так и лица, приближённые к ним. Предполагаемая схема заключалась в обеспечении фактического прикрытия незаконной деятельности колл-центров за деньги. Речь идет о структурах, которые, по данным правоохранительных органов, систематически занимались мошенничеством в отношении граждан Украины и иностранцев.

Отдельное направление расследования касается возможного отмывания средств. По данным НАБУ и САП, участники организации использовали различные способы легализации денег, полученных незаконным путем. По версии следствия, более 20 млн грн было направлено на приобретение недвижимости, драгоценностей и другого дорогостоящего движимого имущества.

Еще более 12 млн грн, по предварительной оценке правоохранителей, составляют активы, которые якобы были перерегистрированы на третьих лиц для сокрытия реального права собственности. Среди прочего следствие упоминает недвижимость в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат.

Еще более 10 млн грн участники группировки, по данным правоохранительных органов, разместили на банковских счетах близких лиц. Эти средства якобы пытались представить как законные доходы от предпринимательской деятельности.

6 сентября Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Кропиве меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия меры пресечения установлен до 2 ноября, при этом суд предусмотрел альтернативу в виде залога. Его размер составляет 120 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в воскресенье, 6 сентября, журналисты показали предполагаемый дом генерального прокурора Руслана Кравченко в Киевской области в поселке Козин. Отмечается, что это жилье было приобретено недавно и отсутствует в декларации чиновника.

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