Почта может потерять посылки украинцев: что делать для получения компенсации

В процессе доставки посылки может произойти ее утеря. В таком случае компенсацию можно будет получить только в случае указания объявленной ценности груза при отправке.

Об этом рассказали в Нацкомиссии, осуществляющая госрегулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили: в таком случае 1% от объявленной ценности отправления прибавляется к базовому тарифу.

"В случае потери такой отправки оператор должен возместить ущерб в размере суммы объявленной ценности отправки. А также стоимости услуги почтовой связи и штрафа в размере 50% стоимости услуги", – говорится в сообщении.

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Что делать при утрате посылки – инструкция

Для поиска утраченной посылки отправитель или адресат должны подать почтовому оператору соответствующее заявление. Также можно обратиться на горячую линию оператора:

по телефону;

в мессенджерах.

"При подаче заявления непосредственно в отделении оператора отправитель или адресат должен предъявить документ, удостоверяющий личность. А также расчетный документ – квитанцию об оплате пересылки", – отметили в НКЭК.

При этом там подчеркнули: идентификация регистрируемых почтовых отправлений осуществляется с помощью штрихового кодового идентификатора – 13-значного номера, который указывается в квитанции при заказе услуг. Без него отследить отправку невозможно. Соответственно, найти посылку при потере будет очень сложно.

Тарифы на посылки за границу изменятся

В то же время, "Укрпочта" подписала договоренности с рядом стран о снижении тарифов на отправления. Официально список пока не раскрывается, но ожидается, что в него войдут как минимум Канада, США и Великобритания.

Кроме того, на почтовом конгрессе 191 страна Всемирного почтового союза проголосовала за поддержку Украины и создание Фонда солидарности, который поможет восстанавливать разрушенную войной почтовую инфраструктуру. По словам Смилянского, это событие можно назвать историческим.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом "Укрпочта" ранее уже снизила тариф на отправку некоторых посылок за границу. Правда, это снижение цен затронуло далеко не все отправления.

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