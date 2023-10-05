"Укрпочта" перепишет тарифы на посылки за границу: каких стран может коснуться

"Укрпочта" подписала договоренности с рядом стран о снижении тарифов на отправления. Официально список пока не раскрывается, но ожидается, что в него войдут как минимум Канада, США и Великобритания.

"Некоторые ближайшие друзья Украины... подписали с нами соглашения о снижении тарифов на международную отправку для украинцев", – заявил 5 октября глава "Укрпочты" Игорь Смелянский после конгресса Всемирного почтового союза. Какие именно это страны, Смелянский раскрывать не стал.

Однако ранее глава "Укрпочты" уже упоминал, что Украина договорилась с Канадой о снижении тарифов на 20%. Тогда же Смелянский говорил, что рассчитывает на аналогичные договоренности с Великобританией и США. Эти же страны как раз являются одними из ключевых партнеров нашей страны, что соответствует определению "ближайшие друзья Украины".

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Кроме того, на почтовом конгрессе 191 страна Всемирного почтового союза проголосовала за поддержку Украины и создание Фонд солидарности, который поможет восстанавливать разрушенную войной почтовую инфраструктуру. По словам Смелянского, это событие можно назвать историческим.

"Это настоящий прецедент со времен Второй мировой войны, когда союз, созданный как специальное учреждение ООН, зафиксировал такого типа поддержку... Теперь мы сможем еще более эффективно восстанавливать пострадавшие почтовые отделения и инфраструктуру", – отметил Смелянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом "Укрпочта" ранее уже снизила тариф на отправку некоторых посылок за границу. Правда, это снижение цен затронуло далеко не все отправления.

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