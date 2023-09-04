"Укрпочта" изменила условие отправки посылок: кого касается
"Укрпочта" снизила тариф на отправку небольших посылок за границу на 18%. Отослать отправление весом до 2 кг можно в 70 стран мира. Минимальная стоимость – 250 грн.
Об этом сообщили в самой компании. "Снизили стоимость доставки за границу. Отправляйте по услуге "Мелкий пакет PRIME" в 70 стран мира с тарифом дешевле обычного (до 18%)", – говорится в сообщении.
Оформить отправление можно двумя способами. В частности:
- в мобильном приложении "Укрпочты";
- в личном кабинете.
Сколько стоит
Стоимость отправления зависит от веса посылки – чем тяжелее, тем дороже. Так:
- для посылки весом до 250 грамм минимальная стоимость составляет 250 грн;
- 250-500 грамм – от 480 грн;
- от 500 грамм до 1 кг – от 675 грн;
- 1-2 кг – от 875 грн.
Окончательная же цена зависит от ряда дополнительных факторов. В частности:
- страны назначения;
- вида посылки (товар/вещи либо же документы);
- длины/высоты/ширины отправления;
- приоритетности/неприоритетности отправления;
- указывания объявленной стоимости;
- доставки посыльным или без.
Печатать марки можно дома самостоятельно
Помимо этого, в сентябре-октябре украинцы получат возможность печатать марки для писем на принтере дома или в офисе. Речь идет об электронных марках – они не наклеиваются на конверт, а пропечатываются прямо на нем в виде штрих- и QR-кодов.
"До сих пор действовала совковая странная норма Налогового кодекса, согласно которой, когда вы покупали наши замечательные художественные бумажные марки, они не подлежали НДС, а когда та же марка наносилась электронным путем, то НДС должен был уплачиваться. Теперь все марки равны в правах", – объяснил суть нововведения глава "Укрпочты" Игорь Смилянский.
Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем клиент "Новой почты" подал иск к компании из-за того, что она потеряла его посылку. В результате почтовый оператор не только еще до решения суда возместил стоимость посылки, но и заплатил 23 тыс. грн штрафа и 3 тыс. грн морального ущерба.
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