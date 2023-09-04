"Укрпочта" изменила условие отправки посылок: кого касается

"Укрпочта" снизила тариф на отправку небольших посылок за границу на 18%. Отослать отправление весом до 2 кг можно в 70 стран мира. Минимальная стоимость – 250 грн.

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Об этом сообщили в самой компании. "Снизили стоимость доставки за границу. Отправляйте по услуге "Мелкий пакет PRIME" в 70 стран мира с тарифом дешевле обычного (до 18%)", – говорится в сообщении.

Оформить отправление можно двумя способами. В частности:

в мобильном приложении "Укрпочты";

в личном кабинете.

Сколько стоит

Стоимость отправления зависит от веса посылки – чем тяжелее, тем дороже. Так:

для посылки весом до 250 грамм минимальная стоимость составляет 250 грн;

250-500 грамм – от 480 грн;

от 500 грамм до 1 кг – от 675 грн;

1-2 кг – от 875 грн.

Окончательная же цена зависит от ряда дополнительных факторов. В частности:

страны назначения;

вида посылки (товар/вещи либо же документы);

длины/высоты/ширины отправления;

приоритетности/неприоритетности отправления;

указывания объявленной стоимости;

доставки посыльным или без.

Печатать марки можно дома самостоятельно

Помимо этого, в сентябре-октябре украинцы получат возможность печатать марки для писем на принтере дома или в офисе. Речь идет об электронных марках – они не наклеиваются на конверт, а пропечатываются прямо на нем в виде штрих- и QR-кодов.

"До сих пор действовала совковая странная норма Налогового кодекса, согласно которой, когда вы покупали наши замечательные художественные бумажные марки, они не подлежали НДС, а когда та же марка наносилась электронным путем, то НДС должен был уплачиваться. Теперь все марки равны в правах", – объяснил суть нововведения глава "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем клиент "Новой почты" подал иск к компании из-за того, что она потеряла его посылку. В результате почтовый оператор не только еще до решения суда возместил стоимость посылки, но и заплатил 23 тыс. грн штрафа и 3 тыс. грн морального ущерба.

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