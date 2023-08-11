Переселенцы жалуются на задержки выплат: когда дадут деньги в августе

Украинские внутренние переселенцы (ВПЛ) в августе стали жаловаться на задержку выплат, ведь они не получили деньги до 5 числа. На самом деле задержки нет – с этого месяца даты выплат изменились для всех ВПЛ.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. "Задержки выплат нет. Дело в том, что с августа введены два выплатных периода (15 и 28 числа каждого месяца), вместо трех, как это было раньше (3, 13 и 23 числа)", – объяснили в ведомстве.

При этом в августе деньги подавляющему большинству ВПЛ придут после 15 августа. А 28 августа состоятся выплаты тем, кому они были назначены или доначислены уже после 15 августа.

Напомним, речь идет о получении ежемесячной помощи от государства на проживание. Это 2000 грн на взрослого переселенца и 3000 грн – на ребенка или лицо с инвалидностью. По новым правилам такую помощь можно получать в течение полугода.

При этом в Украине отменили выплаты переселенцам, которые длительное время находятся за границей. Речь идет о людях, которые 45 дней и более находятся за границей без веских причин. Такие лица в принципе перестанут считаться внутренне перемещенными.

Вескими причинами для пребывания за границей может быть выезд на лечение, похороны, в командировку и т. п. В таких случаях выплату отменять не будут, но цель поездки нужно подтвердить документально.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин отсрочил нововведение о назначении помощи ВПЛ на семью. Мы разобрались, кто именно должен обращаться за помощью с 1 августа и когда введут новые правила.

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