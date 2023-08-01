В Украине отсрочили нововведения о назначении помощи ВПЛ на семью: детали

В середине июля Кабмин Украины изменил правила предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Но правительство отсрочило нововведения о назначении помощи ВПЛ на семью.

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Согласно этим изменениям, за оформлением помощи на проживание должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности. Об этом говорится в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Эти нововведения должны вступить в силу с 1 августа 2023 года и касались внутренних переселенцев, впервые обращающихся за помощью. Но вчера, 31 июля, правительство отсрочило введение в действие этого новшества до 1 ноября 2023 года.

Как стало известно, некоторые пенсионеры могут получить дополнительные средства от ООН (Организация Объединенных Наций). Однако это касается отдельных категорий украинцев.

Правительство согласовало предложение Минсоцполитики по реализации с участием Всемирной продовольственной программы ООН совместного проекта относительно дополнительных мер по соцподдержке пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий. Так, определен механизм выплаты дополнительной денежной помощи за счет средств ВПП ООН получателям пенсий, в частности, из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, выплату пенсии могут остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев. Чтобы этого избежать, нужно хотя бы раз в указанный период провести транзакцию своей пенсионной картой.

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