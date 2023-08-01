В Украине отменили часть выплат переселенцам: кто остался без помощи с сегодняшнего дня

В Украине отменили выплаты тем переселенцам, которые длительное время находятся за границей. В то же время в августе сделают разовые выплаты тем, кто имеет особые заслуги.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. С 1 августа переселенцам, которые от 45 дней находятся за границей без веских причин, отменят выплату. Они перестанут считаться внутренне перемещенным лицом.

"Если человек... по состоянию на 15 июля минимум в течение 30 дней без серьезных оснований находится за границей и до момента назначения помощи на 1 августа не вернулся в Украину, то есть он более 45 дней совокупно находится за границей, то тогда он выбрал не внутреннее, а внешнее перемещение. А помощь направляется на внутренне перемещенных лиц", – пояснила в эфире телемарафона первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Есть и хорошая новость – в августе проведут традиционные разовые выплаты ко Дню Независимости. Как сообщили в Минсоце, размер выплаты составит от 450 до 3100 грн.

Лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин получат:

I группы – 3100 грн;

II группы – 2900 грн;

III группы – 2700 грн;

Те, у кого есть особые заслуги перед Родиной, получат 3100 грн; члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины – 1000 грн, участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине переселенцы имеют право получить выплаты даже в том случае, если они не подавали дополнительное заявление. Для этого достаточно было предоставить заявление один раз, до 30 апреля 2022-го.

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