Перерасчет пенсий военным: в ПФУ рассказали детали

В Украине перерасчет пенсий военным произведен с марта. Так, произведен перерасчет пенсий военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, другим лицам и членам их семей, имеющим право на пенсию.

Видео дня

На вопросы военных пенсионеров об индексации пенсионных выплат в 2025 году во время прямой телефонной линии отвечала начальник отдела по вопросам назначения и перерасчетов пенсий военнослужащих и других категорий граждан Светлана Бородач, передает пресс-служба ПФУ.

Бородач обратила внимание, что индексации подлежат размеры пенсий военнослужащих и членов семей, выплаты которым назначены до 31 декабря 2024 включительно. При этом повышение устанавливается в пределах установленного законодательством максимального размера пенсии, но не может превышать 1500 гривен. Отметила, что индексация пенсий проводится автоматически, поэтому пенсионерам, в том числе военным, не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

Кому подняли пенсии в апреле

В Украине провели перерасчет пенсий с 1 апреля тем пенсионерам, которые продолжили работу и по состоянию на 1 марта получили 24 месяца дополнительного стажа. Перечисленные пенсии им заплатят с опозданием (но пересчет проведут задним числом с 1 апреля). Как сообщает ПФУ, проведен перерасчет пенсии лицам, которые продолжали работать, в соответствии с абзацем пятым частью четвертой статьи 42 Закона Украины от 09.07.2003 №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Пересчет пенсии производится лицам, которые на 1 марта 2025 года приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предварительного перерасчета) пенсии или прошло не менее двух лет после назначения (предварительного перерасчета) пенсии", - отметили в ПФУ.

Если на 1 марта 2025 года у вас было меньше 24 месяцев страхового стажа, пенсия будет увеличена с учетом этого стажа и, при необходимости, новой заработной платы. Пенсионерам, которые после назначения (предварительного перерасчета) пенсии продолжали работать и на 1 марта текущего года приобрели 24 месяца страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. При этом пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого назначена (предварительно перечислена) пенсия или, при условии целесообразности, в том числе из заработной платы, полученной, работая, после назначения или предварительного перерасчета пенсии.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время, для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!