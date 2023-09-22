Пенсию начнут платить досрочно: кто из украинцев может рассчитывать

Некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно. Однако для этого нужно соответствовать определенным условиям. К примеру, отработать на вредных производствах.

Впрочем, это не единственный способ, передает "На пенсии" – такая возможность предусмотрена и для лиц с особым статусом. В частности:

участников боевых действий;

лиц с инвалидностью вследствие войны.

Также такое право имеют члены семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины. А помимо них:

многодетные матери и матери детей с инвалидностью с детства, тяжелобольных детей;

участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие в результате аварии.

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Еще одна категория – лица, которые были уволены с работы в связи с сокращением штата или по состоянию здоровья. Однако возможность выйти на пенсию раньше положенного срока предусмотрена не для всех таких людей. Сделать это могут лишь те, кому осталось не более 1,5 года до достижения пенсионного возраста.

Какой нужен стаж для выхода на пенсию

В то же время, большинство украинцев выйдут на пенсию после накопления необходимого страхового стажа. С 1 января 2023 года для выхода на пенсию в 60 лет он должен составлять не менее 30 лет. При этом с каждым годом стаж для ухода на пенсию в 60 лет будет повышаться и к 2028 году составит 35 лет.

Выйти же на пенсию в 63 года можно только при наличии не менее 20-летнего стажа. А по достижении 65 лет:

в 2023 году – от 15 до 20 лет стажа;

в 2024 году – от 15 до 21 года;

в 2025 году – от 15 до 22 лет;

в 2026 году – от 15 до 23 лет;

в 2027 году – от 15 до 24 лет;

начиная с 1 января 2028 года – от 15 до 25 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, в Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

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