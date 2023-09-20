Кому повысят пенсию на 2,3 тыс. грн: названа категория и дата

В Украине с 1 января 2024-го значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Об этом говорится в проекте бюджета Украины на 2024 год. В Украине по закону максимальная пенсия ограничена 10 прожиточными минимумы для лиц, которые потеряли трудоспособность. Прожиточный минимум для этой категории украинцев увеличится с января с 2093 до 2361 грн (таким же будет минимальный размер пенсии), а максимальная пенсия соответственно в десятикратном размере.

Кто имеет право на максимальную пенсию?

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В Украине большинство украинцев, которые получают максимальную пенсию, относятся к льготным категориям. Это военные, чернобыльцы. Также получать высокие пенсии могут те украинцы, которые получали высокую белую зарплату. На данный момент для того, чтобы заработать максимальную пенсию, размер зарплаты должен составлять около 70 тыс. грн.

При этом получать высокую зарплату нужно в течение 35 лет. Единственная категория украинцев, размер пенсии которых не ограничен, это судьи в отставке. Их средняя пенсия приближается к сумме в 100 тыс. грн. При этом они в Конституционном суде отстояли свое право получать выплаты без ограничений.

При этом средняя пенсия в Украине по последним данным составляет 5,3. тыс. грн. Традиционно самые высокие пенсии получают в Киеве (это связано с высокой средней зарплатой). Жители столицы на заслуженном отдыхе в среднем получают 7,1 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине проведут повышение минимальной пенсии и минимальной зарплаты. Соответствующее повышение заложили в проекте бюджета.

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