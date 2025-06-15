Пенсионные выплаты могут забрать у части пенсионеров: какие причины и что нужно знать

Некоторым украинским пенсионерам придется возвращать излишне начисленные выплаты - суммы могут взимать принудительно до 20% ежемесячно. Причина – непредставление или задержка информации об изменениях, которые влияют на размер или право на пенсию.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Речь идет о случаях, когда пенсионер, например, трудоустроился, изменил статус, место жительства или потерял право на надбавку, но не сообщил об этом

Что может стать причиной возврата пенсии

трудоустройство или открытие ФЛП (для пенсионеров, которые получают надбавки только как неработающие);

(для пенсионеров, которые получают надбавки только как неработающие); увольнение или закрытие ФЛП (что тоже влияет на расчет пенсии);

(что тоже влияет на расчет пенсии); смена места жительства , особенно если были специальные региональные доплаты;

, особенно если были специальные региональные доплаты; изменение статуса , например, потеря статуса ветерана войны или другой категории льготника;

, например, или другой категории льготника; изменение обстоятельств, которые давали право на определенную пенсионную доплату (например, надбавка на ребенка до 18 лет в случае трудоустройства опекуна).

Также чрезмерные выплаты могут возникнуть из-за ошибок или недостоверной информации, предоставленной работодателем. Если факт переплаты будет установлен, пенсионер может:

вернуть средства добровольно , обратившись в любой сервисный центр ПФУ;

, обратившись в любой сервисный центр ПФУ; или уплатить принудительно – через судебное решение или решение органов ПФУ.

В случае принудительного взыскания, с ежемесячной пенсии может списываться до 20% суммы до полного погашения долга. Важно, что возврат не является автоматическим – сначала должно быть выявлено нарушение и принято соответствующее решение.

ПФУ отмечает, чтобы избежать излишне начисленных сумм, необходимо вовремя сообщать о любых изменениях, влияющих на пенсию. Сделать это можно:

лично в отделении ПФУ;

или онлайн – через электронный кабинет на портале ПФУ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2025-м действующее законодательство больше не предусматривает никакого повышения пенсий. Мартовская индексация уже позади, а от повышения прожиточного минимума в этом году отказались. Однако при этом вырастут возрастные доплаты за пенсии (они платятся начиная со следующего дня после дня рождения).

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