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Пенсионные выплаты могут забрать у части пенсионеров: какие причины и что нужно знать

Дарина Герцева
Личные финансы
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2,4 т.
Кому из украинских пенсионеров могут начислить лишние выплаты

Некоторым украинским пенсионерам придется возвращать излишне начисленные выплаты - суммы могут взимать принудительно до 20% ежемесячно. Причина – непредставление или задержка информации об изменениях, которые влияют на размер или право на пенсию.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Речь идет о случаях, когда пенсионер, например, трудоустроился, изменил статус, место жительства или потерял право на надбавку, но не сообщил об этом

Что может стать причиной возврата пенсии

  • трудоустройство или открытие ФЛП (для пенсионеров, которые получают надбавки только как неработающие);
  • увольнение или закрытие ФЛП (что тоже влияет на расчет пенсии);
  • смена места жительства, особенно если были специальные региональные доплаты;
  • изменение статуса, например, потеря статуса ветерана войны или другой категории льготника;
  • изменение обстоятельств, которые давали право на определенную пенсионную доплату (например, надбавка на ребенка до 18 лет в случае трудоустройства опекуна).

Также чрезмерные выплаты могут возникнуть из-за ошибок или недостоверной информации, предоставленной работодателем. Если факт переплаты будет установлен, пенсионер может:

  • вернуть средства добровольно, обратившись в любой сервисный центр ПФУ;
  • или уплатить принудительно – через судебное решение или решение органов ПФУ.

В случае принудительного взыскания, с ежемесячной пенсии может списываться до 20% суммы до полного погашения долга. Важно, что возврат не является автоматическим – сначала должно быть выявлено нарушение и принято соответствующее решение.

ПФУ отмечает, чтобы избежать излишне начисленных сумм, необходимо вовремя сообщать о любых изменениях, влияющих на пенсию. Сделать это можно:

  • лично в отделении ПФУ;
  • или онлайн – через электронный кабинет на портале ПФУ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2025-м действующее законодательство больше не предусматривает никакого повышения пенсий. Мартовская индексация уже позади, а от повышения прожиточного минимума в этом году отказались. Однако при этом вырастут возрастные доплаты за пенсии (они платятся начиная со следующего дня после дня рождения).

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