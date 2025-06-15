Пенсионные выплаты могут забрать у части пенсионеров: какие причины и что нужно знать
Некоторым украинским пенсионерам придется возвращать излишне начисленные выплаты - суммы могут взимать принудительно до 20% ежемесячно. Причина – непредставление или задержка информации об изменениях, которые влияют на размер или право на пенсию.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Речь идет о случаях, когда пенсионер, например, трудоустроился, изменил статус, место жительства или потерял право на надбавку, но не сообщил об этом
Что может стать причиной возврата пенсии
- трудоустройство или открытие ФЛП (для пенсионеров, которые получают надбавки только как неработающие);
- увольнение или закрытие ФЛП (что тоже влияет на расчет пенсии);
- смена места жительства, особенно если были специальные региональные доплаты;
- изменение статуса, например, потеря статуса ветерана войны или другой категории льготника;
- изменение обстоятельств, которые давали право на определенную пенсионную доплату (например, надбавка на ребенка до 18 лет в случае трудоустройства опекуна).
Также чрезмерные выплаты могут возникнуть из-за ошибок или недостоверной информации, предоставленной работодателем. Если факт переплаты будет установлен, пенсионер может:
- вернуть средства добровольно, обратившись в любой сервисный центр ПФУ;
- или уплатить принудительно – через судебное решение или решение органов ПФУ.
В случае принудительного взыскания, с ежемесячной пенсии может списываться до 20% суммы до полного погашения долга. Важно, что возврат не является автоматическим – сначала должно быть выявлено нарушение и принято соответствующее решение.
ПФУ отмечает, чтобы избежать излишне начисленных сумм, необходимо вовремя сообщать о любых изменениях, влияющих на пенсию. Сделать это можно:
- лично в отделении ПФУ;
- или онлайн – через электронный кабинет на портале ПФУ.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2025-м действующее законодательство больше не предусматривает никакого повышения пенсий. Мартовская индексация уже позади, а от повышения прожиточного минимума в этом году отказались. Однако при этом вырастут возрастные доплаты за пенсии (они платятся начиная со следующего дня после дня рождения).
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