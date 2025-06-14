Украинцам пересчитают пенсии в зависимости от даты рождения: кто получит на 456 грн больше

В Украине в 2025-м действующее законодательство больше не предусматривает никакого повышения пенсий. Мартовская индексация уже позади, а от повышения прожиточного минимума в этом году отказались. Однако при этом вырастут возрастные доплаты за пенсии (они платятся начиная со следующего дня после дня рождения). Размер этих доплат составляет 300, 456 и 570 грн.

Видео дня

Чем старше пенсионер, тем на большую доплату он имеет право. Такая взаимосвязь между размером доплаты и возрастом должна способствовать хотя бы частичной компенсации ежегодного обесценивания пенсий. Об этом говорится в публикации OBOZ.UA.

"Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а со следующего дня после дня рождения. Поэтому первая выплата будет осуществлена пропорционально количеству дней. Важно! Лицо, которому уже была назначена доплата к пенсии (например, 456 грн как лицу, достигшему 75 лет), по достижении 80-летнего возраста получит дополнительно 114 грн - то есть размер доплаты возрастет до 570 грн", – объясняют в ПФУ.

Важно отметить, что на доплаты имеют право не все украинцы, достигшие определенного возраста. Если размер пенсий больше 10 340,3 грн, доплаты не будет. Однако у абсолютного большинства украинцев пенсии значительно ниже. Поэтому они могут претендовать на такие доплаты:

от 70 до 74 лет – 300 грн ;

; от 75 до 79 лет – 456 грн ;

; от 80 лет – 570 грн.

В Пенсионном фонде объясняют, что эти доплаты не добавляются – можно получить только одну из них. Также доплата осуществляется автоматически, обращаться в ПФУ не нужно. По состоянию на апрель 2025 года средняя пенсия украинца, который вышел на пенсию по общим правилам, составляет 6085,7 грн. В то же время фактический размер прожиточного минимума для пенсионера уже в феврале составил 6685 грн. То есть минимальный набор товаров и услуг, необходимый для физиологического выживания, простому пенсионеру (который не получает спецпенсию) недоступен.

Какие пенсии получают украинцы

В Украине пенсию по возрасту получают 7,5 млн из 10,3 млн пенсионеров. В среднем размер выплаты рядового украинца на заслуженном отдыхе составляет 6085,7 грн. Для сравнения: средняя зарплата, по последним данным ПФУ, составляет 19 430 грн. То есть средняя пенсия равна 31,3% средней зарплаты. Отметим, достаточной считается пенсия при условии, если ее размер составляет не менее 40% привычного заработка.

В целом пенсии могут пересчитывать из-за приобретения дополнительного стажа (если продолжить работать), в случае достижения определенного возраста (возрастные доплаты) или в рамках ежегодной индексации (размер зависит от роста зарплат и инфляции). Однако ежегодная индексация также не позволяет удерживать размер пенсий на одном уровне. Покупательная способность пенсионера стремительно падает с каждым годом.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!