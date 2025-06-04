Пенсионеры в Украине получат доплаты сразу за три месяца: кто попал в список

В июне часть украинских пенсионеров получит доплаты сразу за три месяца - это работающие пенсионеры, которые до 1 марта приобрели не менее двух лет страхового стажа. Размер надбавки зависит от стажа и зарплаты и может составлять в среднем от 300 до более 500 грн в месяц. Перерасчет провели еще в апреле, но выплаты поступают только сейчас, вместе с июньской пенсией.

Видео дня

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Согласно правилам, перерасчет пенсий ежегодно с 1 апреля получают работающие пенсионеры, которые по состоянию на 1 марта приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа после последнего перерасчета или назначения пенсии.

В 2025 году таких - 629 тысяч человек из 2,8 миллиона пенсионеров, которые продолжают работать. Перерасчет состоялся в апреле, однако выплата надбавок задержалась из-за технических нюансов - в частности, необходимости обновления данных в государственных реестрах. Поэтому средства за апрель, май и июнь перечислят в июньских выплатах.

Выплатный период длится с 4 до 25 числа каждого месяца. Если пенсия назначена на выходной - ее пересчитают досрочно. Размер надбавки зависит от трех факторов:

имеющегося стажа более двух лет;

уровня заработной платы;

Индивидуального коэффициента.

По аналогии с прошлым годом, среднее повышение составило значительные суммы. А именно:

86 грн/мес – за стаж без учета заработка;

– за стаж без учета заработка; 168 грн/мес – с учетом зарплаты.

Для пенсионера со стажем в 30 лет и пенсией 5 тыс. грн возможен рост на 333 грн, а при 6 тыс. грн – на 400 грн. Если размер пенсии – 7 тыс. грн, повышение может достигать 562 грн.

Кроме перерасчета работающим пенсионерам, с 1 апреля в Украине также индексировали пенсии по возрасту. Речь идет о гражданах в возрасте от 65 лет, которые имеют достаточный стаж. Также повышение получили лица 70+, 75+, 80+ – в зависимости от условий и размера пенсии. Минимальные гарантированные пенсии после индексации:

лица 65+ – не менее 3758 грн;

– не менее 3758 грн; лица 70-80 лет – минимум 3613 грн;

– минимум 3613 грн; лица до 70 лет – не менее 3323 грн (при полном стаже);

– не менее 3323 грн (при полном стаже); неработающие пенсионеры с недостаточным стажем – повышение до 3038 грн.

Куда поступят выплаты

через банковские карты (перевод непосредственно на счет);

(перевод непосредственно на счет); через Укрпочту (денежным переводом на адрес или в кассу).

На 3 июня уже профинансировано 1,3 миллиарда гривен на выплату через Укрпочту. Всего выплаты июня охватят миллионы пенсионеров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, кроме пенсии, некоторые украинцы могут рассчитывать на различные доплаты к основной выплате. Но есть надбавка, которую пенсионерам начинают считать с достижения определенного возраста. Это так называемая компенсационная выплата или доплата за возраст.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!